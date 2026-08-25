Камера, экран и батарея уже не главное: на что действительно стоит смотреть при выборе смартфона

Как выбрать смартфон

Реклама

Производители смартфонов годами приучали покупателей сравнивать устройства по нескольким основным характеристикам — качеству камер, яркости дисплея, мощности процессора и времени автономной работы. Именно эти параметры чаще всего оказываются в центре презентаций новых моделей.

Однако современные флагманские смартфоны настолько выровнялись по базовым возможностям, что разница между ними все чаще проявляется совсем в других деталях. Качественные динамики, приятная вибрация, материалы корпуса или даже наличие инфракрасного порта могут влиять на ежедневный опыт сильнее чем очередное улучшение камеры, утверждают эксперты.

Реклама

На что обращать внимание при выборе смартфона

Качество сборки смартфона важнее названия материала

Титан, алюминий и стекло часто используют в качестве признака премиальности смартфона, однако сам материал еще не свидетельствует о качестве устройства. Более важно, насколько хорошо подогнаны детали корпуса, как отделана рамка и нет ли люфтов. В сложных моделях особое внимание следует обратить на шарнир, он должен работать плавно и надежно фиксировать смартфон в нужном положении.

Реклама

Важно и покрытие корпуса. На глянцевой поверхности быстро остаются отпечатки пальцев, а гладкое стекло может быть скользким. Матовое покрытие обычно менее маркое и практичнее в ежедневном пользовании.

Поэтому титан не обязательно делает смартфон лучше модели с алюминиевой рамкой. Качество сборки зависит не от одного материала, а от того, как успешно производитель реализовал всю конструкцию.

Защита от воды не всегда означает защиту от пыли

При выборе смартфона стоит обратить внимание на IP-рейтинг — он указывает уровень защиты устройства от пыли и воды. Особенно внимательно этот параметр следует проверять у сложных моделей. Из-за шарниров и подвижных деталей обеспечить их герметичность сложнее, чем у смартфонов с обычным моноблочным корпусом.

При этом защита от воды и пыли — не одно и то же. Устройство может хорошо переносить контакт с водой, но оставаться уязвимым к мелким частицам, способным попасть внутрь механизма. Поэтому при проверке IP-рейтинга важно смотреть не только сам факт его наличия, но и конкретный уровень защиты.

Реклама

Хорошие динамики — это не просто высокая громкость

Встроенные динамики используются чаще, чем может показаться, во время просмотра видео, прослушивания голосовых сообщений, видеовызовов, игр или музыки без наушников. Оценивать их только по максимальной громкости неправильно. Значения имеют чистота голосов, баланс низких и высоких частот, стереоэффект и отсутствие искажений.

Разница особенно хорошо заметна при просмотре фильмов и сериалов. Один смартфон может передавать диалоги четко даже на умеренной громкости, тогда как другому придется постоянно прислушиваться. К сожалению, производители почти не дают характеристик, по которым можно было бы объективно сравнить качество звука. Здесь намного полезнее будут тесты и личная проверка.

Вибромотор влияет на ощущение от интерфейса

Тактильный отклик — еще один параметр, практически невозможно оценить по спецификациям.

Смартфон вибрирует не только во время звонков. Короткие импульсы могут сопровождать набор текста, жесты, переключение настроек и другие действия в системе. В качественно настроенном устройстве вибрация короткая и точная. Если вибромотор дешев или плохо откалиброван, отзыв становится размытым и может даже создавать неприятное дребезжание.

Реклама

Проверить это несложно, достаточно набрать несколько предложений на клавиатуре, воспользоваться жестами и пройти меню. Через несколько минут разница между хорошей и посредственной реализацией становится очевидной.

ИК-порт может оказаться полезнее модных функций

Некоторые производители продолжают оснащать Android-смартфоны инфракрасным портом. Он позволяет использовать телефон в качестве пульта дистанционного управления для телевизора, кондиционера и другой совместимой техники.

На фоне функций искусственного интеллекта такая возможность кажется устаревшей, однако в обиходе она может быть очень практичной. Если пульт потерялся или находится в другой комнате, смартфон способен его заменить.

Это хороший пример того, почему при выборе устройства не следует ориентироваться только на наиболее разрекламированные нововведения. Небольшая функция, которой человек пользуется регулярно, может быть ценнее возможности, которую он откроет один раз после покупки.

Стилус имеет особый смысл в сложных смартфонах.

Поддержка стилуса нужна далеко не всем, но она приобретает другое значение в устройствах с большими складными дисплеями.

Развернутый смартфон по размерам приближается к небольшому планшету, поэтому на нем удобнее делать рукописные заметки, работать с документами, рисовать или помечать нужные фрагменты на экране.

Проблема в том, что большой дисплей сам по себе не гарантирует поддержки пера. Поэтому тем, кто планирует использовать складной смартфон для работы или учебы, этот параметр лучше проверить заранее.

Таблица характеристик не показывает всего

Камеры, дисплей, производительность и автономность остаются важными, особенно когда речь идет о смартфонах разных ценовых категорий. Но среди близких по классу моделей сухие цифры уже не всегда помогают определить, какая из них будет удобнее.

Часть недостатков можно выявить только при реальном использовании. Поэтому перед дорогой покупкой полезно не ограничиваться страницей производителя, стоит посмотреть независимые обзоры, обратить внимание на долгосрочные тесты, а по возможности самостоятельно подержать устройство в руках.

Так можно оценить то, чего нет в рекламных таблицах, и понять, действительно ли конкретный смартфон подходит именно вам.

Новости партнеров

Новости партнеров