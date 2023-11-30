Камера сделала фото Земли, которой мы ее еще не видели

Невероятные фото Земли были сделаны первой камерой сверхвысокого разрешения на орбите нашей планеты.

Об этом пишет Daily Mail.

Фото было сделано с помощью 360-градусного замера, запущенного в космос частной китайской компанией.

По словам авторов камеры нового поколения, эти космические изображения станут только началом. Производители отмечают, что в ближайшее время планируют сделать такие же четкие изображения звезд и Млечного пути.

Фото: Insta360

Во время экспериментов ученые протестировали камеру в термовакуумной камере. Сначала они заметили, что системы выходят из строя при очень низких температурах, а клей, герметизирующий Х2, может пострадать от радиации. Кроме того, ученые столкнулись с тем, что вакуумная среда может привести к потере давления в объективе, что ухудшает разрешение и качество фото. Впрочем, со временем ученые смогли избавиться от этих недостатков.

Разработчики отмечают, что их камеры Х2 совершают полный круг вокруг нашей планеты за 90 минут и запрограммированы на работу в течение двух лет, после чего они автоматически покинут земную орбиту и сгорят в космосе.

Напомним, исследователи из Китая начали копать в земле яму глубиной более 10 000 метров. Ученые считают, что, пройдя десяток слоев горных пород, им удастся добраться до пород мелового периода — известный как меловая система, возраст которого насчитывает около 145 миллионов лет.

Ранее ученые обнаружили, что внутреннее ядро Земли может состоять из двух отдельных слоев. Традиционно считают, что Земля имеет четыре основных слоя: кору, мантию, наружное и внутреннее ядра. Но это утверждение может оказаться неточным. Однако теперь геофизики предполагают, что все гораздо сложнее.

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