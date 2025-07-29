Камни Стоунхенджа могли переносить люди: ученые обнаружили неожиданные доказательства

Стоунхендж / © Associated Press

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Ученые нашли отметки на загадочном валуне Стоунхенджа, которые могут быть свидетельством человеческого вмешательства, а не последствиями ледниковой эрозии.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Речь идет о внутреннем кольце так называемых «голубых камней» массой по 3,5 тонны каждый, которые, по новым данным, могли быть намеренно перемещены людьми на более 200 километров из Уэльса в современный Стоунхендж.

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Один из камней — валун Ньюолла, найденный в 1924 году, долго считали перенесенным природными процессами. Геохимический анализ 2023 года показал его точное соответствие скале Крейг Рос-и-Фелин в горах Пресели.

Исследователи отмечают: следы на камне указывают не на естественную эрозию, а «были сделаны человеческими руками».

Однако не все ученые согласны с этими выводами. Археолог Брайан Стивен Джон из Университета Дарема в своей статье 2024 года отметил, что самое простое объяснение присутствия голубых камней в Стоунхендже — это перенос их ледниками. По его мнению, обломки могли быть остановлены льдом где-то на равнине Солсбери, где их впоследствии и использовали древние строители.

Но отсутствие подобных обломков на пути между Уэльсом и Солсбери, по мнению авторов исследования, опровергает эту версию.

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Несмотря на собранные данные, точная технология перемещения многотонных валунов остается неизвестной. При этом упоминается и другой пример — центральный Камень 80 (Альтер), который, по результатам исследований, мог быть доставлен с территории современной Шотландии, преодолев путь около 750 километров.

Если человеческая теория подтвердится окончательно, это станет примером того, как долго «люди достигали огромных подвигов изобретательности и инженерии, используя только силу духа и командную работу».

Напомним, ученые обнаружили редкий отпечаток ладони возрастом около 4 тыс. лет. Редкий след руки мастера обнаружен на древнеегипетском «душевном доме».