Ученые объяснили опасность употребления красного мяса и назвали безопасную дневную норму

Британские специалисты призывают снизить потребление обработанного мяса.

Красное мясо, которое достаточно популярно среди украинцев и имеет свои полезные свойства, все же вредно для окружающей среды. Также его чрезмерное потребление оказывает негативное влияние на здоровье.

Об этом говорится в заявлении британских ученых, которое опубликовано в журнале The Lancet.

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Специалисты объясняют, что производство красного мяса является одним из основных факторов глобального потепления и ухудшения окружающей среды.

"На сектор животноводства приходится около 15% антропогенных выбросов парниковых газов (ПГГ), а также приводит к вырубке лесов, деградации земель и потере биоразнообразия. Комитет Великобритании по изменению климата призвал к 2050 году сократить потребление говядины, баранины и молочных", – говорится в документе.

Кроме того, высокое потребление продуктов животного происхождения, в частности красного мяса и переработанного мяса, также оказывает негативное влияние на здоровье человека.

"Появляется все больше доказательств того, что высокое потребление обработанного мяса и в меньшей степени красного мяса приводит к увеличению риска ожирения, сердечно-сосудистому заболеванию, и некоторых форм рака. ВОЗ классифицировала обработанное мясо как канцероген, а красное мясо – как вероятный канцероген для человека”, – сказано в заявлении.

Научно-консультативный комитет по питанию рекомендует взрослым британцам снизить потребление мяса до максимум 70 г. в день.

Специалисты считают, что сокращение потребления красного мяса может помочь защитить окружающую среду и улучшить здоровье человека, уверяют специалисты.

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