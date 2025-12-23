Каннабис против рака: ученые зафиксировали остановку роста опухолей

Каннабис / © pixabay.com

Реклама

Активные вещества каннабиса — каннабидиол (CBD) и тетрагидроканабинол (ТГК) — способны подавлять рост клеток рака яичников и запускать их самоуничтожение, не нанося вред здоровым клеткам.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Pharmacology.

Ученые из Таиланда и Китая выяснили, что сочетание CBD и ТГК эффективно действует даже на раковые клетки, устойчивые к традиционной терапии. Это открывает перспективы создания менее токсичных препаратов для лечения одного из наиболее смертоносных онкологических заболеваний у женщин.

Реклама

Почему исследователи обратились к каннабису

Каннабис давно применяют в паллиативной медицине — для уменьшения боли, тошноты, потери аппетита и психологического напряжения у пациентов с онкологией. В то же время, раньше его употребление связывали и с определенными рисками, в частности из-за курения.

Однако отдельные научные работы уже указывали, что активные соединения каннабиса могут оказывать непосредственное влияние на раковые клетки. CBD и ТГК активируют каннабиноидные рецепторы и способны вмешиваться в клеточный цикл, что и стало основанием для более детального изучения их противораковых свойств.

Что показали эксперименты

Исследователи тестировали каннабидиол, тетрагидроканабинол и их комбинацию на трех типах клеток:

обычных клетках рака яичников;

клетках, устойчивых к противораковым препаратам;

здоровых клетках эпителия яичников.

Отдельно CBD и ТГК замедляли деление раковых клеток, уменьшая количество и размер колоний. Наибольший эффект показала именно комбинация двух соединений — оно не только останавливало клеточный цикл, но и запускало апоптоз, то есть запрограммированную гибель раковых клеток. При этом здоровые клетки оставались невредимыми.

Реклама

Ученые установили, что смесь CBD и ТГК влияет на сигнальные пути PI3K, AKT и mTOR, которые играют ключевую роль в выживании и размножении раковых клеток.

Могут ли эти соединения стать лекарством

Отдельное внимание ученые обратили на то, что каннабиноиды могут препятствовать распространению раковых клеток. В перспективе это означает возможность уменьшения риска метастазов и рецидивов, часто возникающих при раке яичников.

Впрочем, до практического применения еще далеко. Впереди – доклинические испытания на животных, оценка безопасности для всего организма и разработка способа доставки препаратов без побочных эффектов, характерных для употребления каннабиса.

Ученые отмечают: результаты многообещающие, но требуют дальнейших исследований перед использованием в клинической практике.