Капсула времени в возрасте 5000 лет: ученые нашли идеально сохранившиеся артефакты каменного века (фото) / © dailymail.co.uk

Археологи в Швеции обнаружили редкие доисторические сокровища, которые прекрасно хранились в болоте более 5000 лет. Эта «капсула времени», найденная вблизи Ярны, содержит деревянные постройки, которые, по мнению экспертов, использовались охотниками-собирателями для переправы через озеро.

Об этом пишет Daily Mail.

Что нашли археологи?

Кроме деревянных конструкций, изготовленных из бревен, свай и лозы, исследователи обнаружили:

резные палки , которые могли служить для ходьбы.

остатки плетеных изделий, которые, вероятно, были корзинами для еды или рыболовными сетками.

Эти артефакты принадлежат эпохе неолита, когда люди жили в кочевых общинах и охотились, прежде чем начать заниматься земледелием. В то время на месте находки было древнее озеро, берега которого заросли облепихой — важным питательным растением для тех времен.

На фото: резная деревянная палка, которая считается разновидностью палки для ходьбы. / © dailymail.co.uk

Эксперты считают, что деревянные конструкции были частью сложной системы пешеходных мостов, позволявших людям добраться до отдаленных частей озера, возможно, для сбора облепихи или для рыбалки.

Почему находки так хорошо сохранились?

Секрет их идеальной сохранности кроется в уникальных условиях болота:

низкий уровень кислорода. В торфяниках почти нет кислорода, что предотвращает гниение органических материалов, таких как дерево, кожа и ткани.

высокая кислотность (pH). Болотные кислоты действуют как природный консервант, как уксус, что позволяет хранить даже мягкие ткани и волосы, как это наблюдается в так называемых болотных телах — человеческих останках, найденных в болотах Северной Европы.

Благодаря этому открытию эксперты планируют создать 3D-модель находки, чтобы каждый желающий мог совершить «виртуальную прогулку» по древнему мосту. Это позволит воссоздать среду каменного века и лучше понять жизнь наших предков.

Ученые предполагают, что находка связана с культурой ямочной керамики — группой охотников-собирателей, живших в южной Скандинавии примерно между 3500 и 2300 годом до н.э. Эта культура отличалась тем, что специализировалась на морском промысле (охоте на тюленей и рыболовстве), даже несмотря на то, что уже распространилось земледелие.

