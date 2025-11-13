Кашалоты "говорят", как люди: ученые рассказали о невероятном открытии

Кошелот / © Associated Press

Ученые совершили удивительное открытие об общении кашалотов. Оказалось, они могут изменять частоту щелчков, чтобы издавать звуки, похожие на человеческие громкие а и и. Это открывает новую главу в понимании интеллекта животных.

Об этом пишет IFLScience.

Морские гиганты, обитающие в океане, уже давно интригуют ученых своими сложными песнями. Исследователи годами пробуют разгадать код их коммуникации.

Теперь, прослушивая разговоры кашалотов (Physeter macrocephalus), ученым удалось совершить поистине невероятное открытие. Они обнаружили, что эти гиганты используют одинарные и двойные громкие звуки в своих вокализациях. Такое сочетание называется дифтонгом, и его наличие у китов может полностью перевернуть наше представление о бесчеловечном интеллекте.

По словам Дэвида Грубера, основателя проекта CETI, возглавляющего расшифровку языка китов, это открывает новую главу. Кашалоты развили совершенно независимый способ произношения гласных, что раньше считалось уникальной чертой человека.

Как ученым удалось это услышать

Изучение коммуникации животных невероятно сложным, поскольку ученые не могут избежать человеческих предубеждений. Наша речь формируется голосовыми связями, а киты используют звуковые губы.

Ученые учли эту разницу и, анализируя не ритм, а модуляцию частоты щелчков, заметили четкие закономерности. Оказалось, что кашалоты акцентируют свои щелчки звуками «а» и «i».

Более того, исследователи заметили, что эти звуки можно комбинировать, создавая сложный дифтонговый вокальный элемент. Тот факт, что кашалоты используют их структурированно и повторяемо, доказывает, что это не случайность. Эти тонкие корректировки играют немаловажную роль в передаче информации.

Новое открытие демонстрирует, что коммуникация кашалотов имеет гораздо больше общего с человеческим языком, чем мы могли себе представить. Это также поможет понять, как структурные элементы языка эволюционировали не только у людей, но и у других животных.

