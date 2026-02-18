Катастрофа, которой не было: что на самом деле произошло со Средиземным морем 5 млн лет назад

Ученые опровергли теорию о масштабной катастрофе, которая сначала привела к высыханию, а затем стремительному затоплению Средиземного моря.

Представьте себе картину: вы стоите на краю Гибралтара пять миллионов лет назад. Перед вами не море, а гигантская пустынная чаша глубиной в два километра, покрытая солью. Вдруг перемычка с Атлантикой прорывается, и вода хлыщет вниз водопадом, который в 1000 раз мощнее Ниагарского.

Эта эпическая сцена, достойная голливудского блокбастера, десятилетиями считалась научным фактом. Но новые исследования намекают на неожиданный поворот: возможно этой катастрофы никогда не было. Об этом пишет Live Science.

Как мы «высушили» море

Все началось в 1970 году, когда буровое судно «Гломар Челленджер» привезло в порт Лиссабона сенсацию. Пробурив дно Средиземного моря, ученые наткнулись на нечто странное: гравий, морские окаменелости и кристаллы гипса глубоко под водой.

Геологи были в шоке. Гипс и соль обычно образуются там, где вода испаряется на мелководье — как в Мертвом море. Вывод напрашивался сам собой: когда-то Средиземное море превратилось в пустыню, а затем Атлантика прорвала дамбу и устроила величайший потоп в истории. Эта теория стала настолько популярна, что о ней снимали фильмы, а Гибралтар даже выпустил марку с изображением «3000-метрового водопада».

Детектив с отсутствующими доказательствами

Однако в последнее время ученые стали задавать неудобные вопросы. Если Атлантика с ревом ворвалась в пустой бассейн, где шрамы от этого процесса?

В декабре 2023 года наследник того же бурового судна вернулся на место событий, в море Альборан (это сразу за Гибралтаром). Если бы там проходил мегапотоп, дно должно было быть перепахано огромными потоками воды.

Но при этом ученые нашли… тишину. Керны со дна показали идеально ровные, тонкие слои отложений разных цветов. «Это невероятно тонкое слоение требует очень спокойных условий», — говорит Рейчел Флекер из Бристольского университета. Это полная противоположность хаосу, который должен был оставить мегапотоп — никаких следов крушения.

Если не водопад, то что?

Ученые теперь предполагают, что сценарий был менее драматичным, но не менее интересным.

Во-первых, огромные залежи соли могли образоваться и под водой, без полного высыхания моря.

Во-вторых, море могло наполняться постепенно. Существует версия, что вода пришла не только из Атлантики, но и с востока — от древнего озера Паратетис (предка современных Черного и Каспийского морей). Об этом свидетельствуют найденные окаменелости маленьких ракообразных, которые переехали в Средиземноморье именно из тех краев.

Почему это важно

Возможно, Гибралтарского пролива в обычном месте тогда вообще не существовало, а вода текла через другие каналы, которые сейчас спрятаны под Испанией или Марокко.

Эта история учит нас кое-чему важному и немного пугающему. Мы привыкли думать, что для глобальных перемен нужны катастрофы вроде падения астероида. Но геолог Виничио Манци предупреждает: «Вы можете получить экстремальные условия без экстремальных событий». Незначительное поднятие дна или изменение климата могут превратить цветущее море в соляную пустыню — тихо и медленно, без «голливудского» взрыва.

