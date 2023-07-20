Катастрофы из космоса: что может уничтожить жизнь на Земле

Сколько уже гипотетических угроз предвещали нашей планете – вероятность столкновения с астероидом и кометой, вхождение планеты в непонятную «вечную тьму». А если представить, что Солнце вдруг увеличится до невероятных размеров или Земля потеряет свой озоновый шар, и УФ-лучи уничтожат все живое на планете. Какие возможные космические катастрофы ждут нашу планету и человечество – читайте дальше.

Геомагнитная солнечная буря

На самом деле, Солнце – очень беспокойная звезда, как кажется на первый взгляд. Поскольку все происходящие на нем процессы невидимы для человеческого глаза. От звезды постоянно уходит солнечный ветер из потока частиц радиации. Магнитное поле Земли пока контролирует эти потоки, благодаря которым образуется такое явление как полярное сияние. Но когда потоки становятся сильнее, на Земле происходят перебои радиосвязи и электроэнергии.

В 1959 году была зафиксирована самая мощная геомагнитная солнечная буря, которая повлекла за собой перебои в работе небольшого электрооборудования. В последние десятилетия люди очень зависимы от электроники, поэтому мы можем сильно пострадать от потенциальной солнечной бури. Поскольку исчезнет электроэнергия, а вместе с ней и привычный образ жизни с отоплением, кондиционерами и связью.

Угроза удара астероида

Причиной вымирания динозавров стал упавший на нашу планету астероид. Это положило конец света рептилий и положило начало новой эре – эпохе млекопитающих. Ученые до сих пор открывают множество космических камней, которые могут стать причиной опасности для жизни на Земле.

Астероиды при своих космических скоростях – до 76 км/с, высвобождают колоссальное количество разрушительной энергии. Значительную опасность для жизни людей представляют космические тела диаметром от 100 метров, поскольку они способны проходить сквозь атмосферу нашей планеты. В то время как другие астероиды, значительно меньше, разрушаются или взрываются во время взаимодействия с газовой оболочкой Земли.

Сейчас ученые всего мира работают над тем, чтобы разработать систему защиты от астероидов, но против наибольших из них человечество остается беспомощным. В случае столкновения с астероидом планета Земля станет непригодной для жизни, так как его падение повлечет за собой природные катастрофы: цунами, потопы, пожары и землетрясения.

Расширение Солнца

Согласно выводам ученых, Солнце прекратит свое существование через 7,72 млрд лет. В этот момент звезда избавится от своей внешней атмосферы, образовав планетарную туманность. Но люди не смогут пережить этот этап: когда Солнце становится старше, оно становится холоднее и расширяется. До прекращения своего существования звезда станет гигантской, сможет даже поглотить самые близкие планеты – Меркурий и Венеру. От Солнца будет идти сильный ветер, который замедлит движение Земли, и через 7,59 млрд лет оно поглотит нашу планету тоже.

Опасность от движущихся звезд

В 2005 году ученые открыли первую такую звезду, которая двигалась через галактическое пространство со скоростью 900 километров в секунду. Ее скорость превышала обычную практически в десять раз. Например, движущаяся звезда из созвездия «Млечный путь» может приблизиться к солнечной системе опасно близко. На краю которой находится гипотетическая область всех комет – «облако Оорта», хотя до сих пор ее существование не доказано. Впервые идею об этой области выдвинул эстонский астроном Эрнст Эпик в 1932 году. Затем над разработкой теории работал нидерландский астрофизик Ян Оорт в 1950-х годах, в честь которого и было названо это явление. Следовательно, гипотетическое взаимодействие подвижной звезды и области комет может повлечь за собой прилет кометы на Землю, который станет катастрофическим для жизни на планете.

Локальные гамма-вспышки

Гамма-вспышка – это мгновенный интенсивный всплеск излучения от небесного тела. Мощные вспышки гамма-лучей могут быть вызваны двойными звездными системами: две звезды вращаются вокруг одного центра. Эти вспышки очень опасны, поскольку они фокусируют свою энергию в узкий луч и продолжаются не более секунды или минуты. Такой луч способен уничтожить озоновый слой нашей планеты, что сделает жизнь на Земле невозможной. Поскольку УФ-лучи Солнца уничтожат все живое. Астрономы уже обнаружили такую звездную систему – это WR104. Созвездие находится от нас на расстоянии 7,5 тысяч световых лет, и можно только догадываться, когда это произойдет.

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