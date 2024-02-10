Каждое изменение климата на Земле связано с пандемией: о чем предупреждают ученые

Ученые предупреждают, что стресс, испытываемый климатической системой Земли, может спровоцировать вспышку пандемии или пробудить древние заболевания.

Об этом пишет SciTechDaily.

В ходе исследования ученые создали первый в мире "климатический архив залива Таранто (Италия)" с невероятно высоким разрешением. Команда проанализировала отложения с морского дна, а затем сопоставила их с пандемиями во времена Римской империи.

Ученые смогли реконструировать температуру и количество осадков в период с 200 г. до н.э. до 600 г. н. с точностью до трех лет. Две точки данных охватывают период в три года, что невероятно точно для исследований палеоклимата. Фактически рассматриваемый учеными период охватывает отрезки времени от так называемого римского климатического оптимума до позднеантического малого ледникового периода.

Исследователи выяснили, что каждая из этих пандемий действительно следовала за изменением климата:

Антонинова чума – во время периода похолодания

Кипрская чума совпадает с фазой сильного похолодания

Юстинианова чума наступила за резким похолоданием в VI веке

"На самом деле параллели существовали всегда. За фазой климата неумолимо следовала вспышка пандемии", — сказали ученые.

Ранее ученые сообщили, что древние патогены, заблокированные в течение сотен тысяч лет, начинают выходить из вечной мерзлоты по мере изменения климата — и примерно 1% из них может представлять значительный риск.

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