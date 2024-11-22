Каждый человек планеты мог бы стать миллиардером: грандиозное открытие NASA

NASA нашло новый астероид, который может оставить каждого жителя Земли с чеком в миллиард долларов.

Об этом пишет Daily Star.

Стоимость объекта составляет ошеломляющую сумму в 10 квинтиллионов долларов (10 000 000 000 000 000 000). Теоретически астероид, который сейчас находится в атмосфере Земли, можно было бы вернуть назад и использовать для получения материалов. В основном он состоит из платины и палладия, которые считаются очень ценными материалами для производства автомобилей и электроники. Этот астероид не похож на другие видевшие ранее астероиды с точки зрения размера.

В прошлом месяце NASA отправило ракету SpaceX Falcon Heavy для исследования астероида под названием 16 Psyche. Они были удовлетворены собранным образцом и результатами, показавшими ошеломляющую ценность космического материала.

Это один из самых известных астероидов М-типа, который находится далеко от Земли. Однако сейчас он приближается к нашей планете и находится на расстоянии 2,2 млрд миль до главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. По прогнозам он будет там до июля 2029 года.

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Хотя у экспертов еще нет полной картины, считается, что астероид на 30-60% состоит из металла и имеет площадь примерно 64 000 квадратных миль. Мнения о том, что он может стоить 10 квинтиллионов долларов, свидетельствуют о том, что людей ждет огромная находка.

Если 10 квинтиллионов долларов разделить на восемь миллиардов населения планеты, то каждый получит более миллиарда долларов. Хотя идея звучит отлично, эксперты утверждают, что экономика была бы разрушена за одну ночь, сверхбогатые получили бы еще больше, а обычные цены взмыли бы к небесам.

Однако в NASA не думают о прибыли и не будут перехватывать астероид, пытаясь заработать деньги. Вместо этого они надеются изучить пользу металлов планет и их ядер. Они верят, что открытие поможет им лучше понять вселенную и ее свойства.

Напомним, на краю Вселенной обнаружены аномальные галактики. "Красные монстры" бросают вызов принятой космологической модели.

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