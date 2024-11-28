Каждый год будут умирать 30 млн человек: ученые назвали причину

Эксперты отмечают, что климатические изменения все больше усугубляют неравенство между регионами.

Ученые из Института химии Макса Планка представили шокирующие результаты нового исследования, прогнозирующего гибель до 30 миллионов человек к концу века из-за изменения климата и загрязнения воздуха.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Используя передовые числовые моделирования, эксперты оценили смертность, вызванную экстремальными температурами и загрязнением. Уже сейчас климатические изменения приводят к десяткам тысяч жертв, а к 2100 эти цифры могут резко возрастать.

По данным исследования, ежегодное количество смертей из-за экстремальных температур достигнет 10,8 миллиона, что в 7 раз больше, чем в 2000 году. Загрязнение воздуха, в свою очередь, повлечет за собой 19,5 миллиона смертей — в 5 раз больше.

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К концу XXI века самые большие вызовы из-за старения и загрязнения воздуха предстанут перед Южной и Восточной Азией. В то же время, в регионах с высокими доходами — Западной Европе, Северной Америке, Австралии и странах Азиатско-Тихоокеанского региона — смертность, вызванная экстремальными температурами, превысит показатели, связанные с загрязнением окружающей среды.

В частности, этот тренд уже заметен в США, Англии, Франции, Японии и Новой Зеландии. Эксперты отмечают: климатические изменения все больше усугубляют неравенство между регионами.

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Прогнозы свидетельствуют, что к 2100 году для каждого пятого жителя планеты опасность, связанная с экстремальными температурами, будет превалировать над ущербом от загрязнения воздуха.

Напомним, ученые NASA из нашли тоннели для ядерных ракет, спрятанные под ледовым щитом Гренландии.

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