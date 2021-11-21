"Каждый год, как во время гриппа": в BioNTech рассказали о возможной ревакцинации против СOVID-19

"Каждый год, как во время гриппа": в BioNTech рассказали о возможной ревакцинации против СOVID-19

В больницы с коронавирусом попадают, преимущественно, пожилые люди или пациенты с сопутствующими заболеваниями.

Генеральный директор и соучредитель немецкой компании BioNTech Угур Шахин считает, что проходить повторную вакцинацию против коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год.

Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

"Важным является тот факт, что третья прививка значительно повышает защиту. Соответственно мы ожидаем, что она будет дольше сохраняться, чем после двух доз вакцины, и что дальнейшие бустерные прививки, возможно, понадобятся только раз в год, как во время гриппа", — сказал он.

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По его словам, защитный эффект от прививки начинает ослабевать якобы с четвертого месяца после введения препарата, "а с шестого месяца значительно снижается", однако защищает от тяжелого течения болезни.

"Если привитые болеют COVID-19, то в большинстве случаев легкой или умеренной мерой. Недавно опубликованные данные нашего исследования показывают, что защита держится на очень высоком уровне в течение до 9 месяцев, поэтому у вакцинированных заболевание редко протекает в тяжелой форме, и их редко госпитализируют", — подчеркнул он, добавляя, что с коронавирусом попадают в больницы, преимущественно, пожилые люди или пациенты с сопутствующими заболеваниями.

Он добавил, что пока еще нет точных данных о том, нужна ли четвертая прививка и когда ее нужно делать.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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