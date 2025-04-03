Каждый голубоглазый человек на Земле является потомком одного предка – исследование

Женщина с голубыми глазами / © Unsplash

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Ученые полагают, что они выяснили, почему некоторые люди были благословлены голубыми глазами, и дело в одном единственном предке.

Об этом пишет Science Daily.

Оказывается, что до появления этого европейца у людей были только «карие глаза», как утверждают эксперты из Копенгагенского университета.

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Но этот первопроходец полностью изменил правила игры примерно 6 000–10 000 лет назад благодаря генетической мутации.

Голубые глаза являются результатом рецессивного гена, то есть для того чтобы этот цвет стал заметным, нужно два таких гена. Однако многие не знали, откуда вообще берутся эти гены, пока датские ученые не копнули немного глубже.

Профессор Ганс Айберг с кафедры клеточной и молекулярной медицины возглавил исследование, состоявшееся еще в 2008 году.

«Сначала у всех нас были карие глаза», — сказал он. «Но генетическая мутация, коснувшаяся гена OCA2 в наших хромосомах, привела к созданию «выключателя», который буквально «выключил» способность производить карие глаза».

Исследователи долго пытались выяснить, что повлекло это изменение, изучая ген OCA2, определяющий уровень коричневого пигмента в человеческом глазу.

Однако оказывается, что генетическая мутация, порождающая голубые глаза, происходит от совершенно другого гена под названием HERC2, который выключает OCA2, уменьшая выработку меланина в радужной оболочке и разбавляя карий цвет голубым.

Исследовательская группа определила, что все это связано с общим предком потому, что каждый голубоглазый человек, ходящий по земле, имеет такую же мутацию.

Хотя нужно провести еще много исследований, считается, что мутация могла распространиться, когда люди мигрировали из Африки в Европу, что в определенной степени объясняет, почему голубые глаза преимущественно у людей европейского происхождения.

Исследование 2008 года также рассматривало вариации других менее распространенных цветов глаз, таких как зеленый, что еще раз подтвердило идею о том, что ген голубых глаз происходит от одного человека.

Профессор Айберг добавил: «Тем временем, людей с зелеными глазами можно объяснить тем, что у них снижено количество меланина в радужной оболочке, сильно отличающееся от голубых глаз. Из этого можно заключить, что все голубоглазые люди происходят от одного предка. Все они унаследовали один и тот же переключатель в одном и том же месте в ДНК».

Напомним, ученые ответили, какой цвет глаз самый редкий в мире.