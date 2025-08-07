"Кенгуру" для младенцев 5000 лет: что рассказала редкая археологическая находка

Археологические раскопки / Иллюстративный фото / © Спасительная археологическая служба

Реклама

В Германии археологи обнаружили погребение трех женщин, принадлежащих к культуре шнуровой керамики. Представители этой культуры жили по всей Европе — от Скандинавии до Альп и территории современной Украины — между 2900 и 2350 годами до нашей эры.

Об этом пишет издание Live Science.

Драгоценные украшения и социальный статус

Хотя ткань и кожа, из которых были изготовлены «кенгуру» (большие мешочки), давно истлели, найденные проколотые зубы животных свидетельствуют, что они были нашиты на сумки в определенном порядке, как черепица на крыше. По словам археологов, эти изысканно украшенные мешочки, вероятно, были маркерами высокого социального статуса, поскольку получить и обработать такое количество зубов было достаточно сложно.

Реклама

Размеры находок свидетельствуют об их использовании в качестве детских «кенгуру»: примерно 30 см в ширину и 20 см в глубину. Каждый мешочек был украшен почти 350 зубами, преимущественно клыками и резцами собак. Младенцев, вероятно, клали на спину и накрывали небольшими одеялами, также украшенными зубами.

Женщины из знатных семей, вероятно, носили эти сумки на широком ремне, украшенном волчьими зубами. Несколько зубов лисы и имитации из кости свидетельствуют о том, что их использовали для замены утраченных элементов.

Культура шнуровой керамики и ритуалы

Останки младенца, найденные внутри одного из мешочков в захоронении в деревне Несса, подтверждают гипотезу об их назначении. Позже исследователи планируют проанализировать останки женщины, чтобы определить ее возраст к моменту смерти. А если удастся собрать достаточное количество ДНК младенца, они также проверят, кем приходились друг другу похоронены женщина и ребенок.

В общей сложности во время раскопок вблизи села Краушвиц было обнаружено десять женских захоронений культуры шнуровой керамики, но только два из них содержали такие «кенгуру». Третье захоронение с мешочком нашли неподалеку.

Реклама

В культуре шнуровой керамики существовали четкие погребальные ритуалы, подчеркивавшие гендерную принадлежность умершего. Мужчин хоронили лежа на правом боку, а женщин — на левом, при этом головы умерших всегда были направлены на юг. Различались и погребальные предметы: в могилы мужчин-воинов клали топоры, в то время как в женских захоронениях находили украшения и другие декоративные предметы.

Напомним, в Германии археологи обнаружили загадочные ритуальные ямы в возрасте 5 тысяч лет. В этих тысячелетних ямах были обнаружены человеческие и собачьи останки, а также следы огня.