Кишечные бактерии могут начать «поедать» защитный слой организма: ученые назвали причину

Бактерии (иллюстративное фото) / © Credits

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Недостаточное количество клетчатки в рационе может изменять поведение кишечных бактерий: вместо компонентов пищи они начинают использовать слизистый слой кишечника как источник питательных веществ. Это может способствовать образованию потенциально вредных соединений.

Об этом говорится в двух исследованиях научных работников Принстонского университета, пишет UNILAD.

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Исследователи изучали, как бактерии кишечника перерабатывают аминокислоты тирозин и фенилаланин и образуют так называемые фенольные метаболиты. В зависимости от рациона эти вещества могут по-разному воздействовать на организм.

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В ходе экспериментов на мышах ученые установили, что при недостатке пищевых волокон и определенных растительных белков бактерии могут переходить на слизь, защищающую стенки кишечника.

В результате увеличивается образование таких соединений как п-крезолсульфат и фенолсульфат. Их ранее связывали с неблагоприятными последствиями для здоровья, в частности, у людей с заболеваниями почек и онкологическими заболеваниями.

В то же время достаточное количество клетчатки уменьшало активность бактерий, разрушающих защитный слизистый слой, и сокращало выработку этих веществ.

Ученые обнаружили еще один важный компонент пищи

Исследователи также обратили внимание на неперевариваемые растительные белки, которые назвали Prifs — белки, по действию напоминающие клетчатку.

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Они проходят через пищеварительную систему почти непереваренными и могут становиться альтернативным источником питательных веществ для кишечных бактерий.

По данным исследователей, такие белки способствовали выработке других метаболитов, в частности, фенилпропионата и гипуровой кислоты, которые связывают с лучшими показателями метаболического здоровья.

Ученые предполагают, что в будущем Prifs могут рассматриваться как отдельный важный компонент рациона наряду с клетчаткой.

Не все вещества производят бактерии

Второе исследование показало, что не все фенольные и индольные метаболиты, ранее считавшиеся продуктами деятельности кишечной микрофлоры, на самом деле образуются только бактериями.

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Эксперименты на животных и клетках человека показали, что организм млекопитающих способен самостоятельно производить часть таких соединений.

В частности, после применения антибиотиков, существенно уменьшавших количество кишечных бактерий, уровень некоторых метаболитов в крови оставался высоким. В то же время концентрация веществ, производимых исключительно бактериями, заметно снижалась.

Напомним, исследователи обнаружили у енотов новую бактерию Escherichia albertii. Этот патоген стал причиной нескольких масштабных вспышек острых пищевых отравлений у людей.

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