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Кишечные бактерии могут начать «поедать» защитный слой организма: ученые назвали причину
Новое исследование показало, что недостаток клетчатки может изменить поведение кишечных бактерий и вынудить их разрушать защитный слизистый слой кишечника.
Недостаточное количество клетчатки в рационе может изменять поведение кишечных бактерий: вместо компонентов пищи они начинают использовать слизистый слой кишечника как источник питательных веществ. Это может способствовать образованию потенциально вредных соединений.
Об этом говорится в двух исследованиях научных работников Принстонского университета, пишет UNILAD.
Исследователи изучали, как бактерии кишечника перерабатывают аминокислоты тирозин и фенилаланин и образуют так называемые фенольные метаболиты. В зависимости от рациона эти вещества могут по-разному воздействовать на организм.
В ходе экспериментов на мышах ученые установили, что при недостатке пищевых волокон и определенных растительных белков бактерии могут переходить на слизь, защищающую стенки кишечника.
В результате увеличивается образование таких соединений как п-крезолсульфат и фенолсульфат. Их ранее связывали с неблагоприятными последствиями для здоровья, в частности, у людей с заболеваниями почек и онкологическими заболеваниями.
В то же время достаточное количество клетчатки уменьшало активность бактерий, разрушающих защитный слизистый слой, и сокращало выработку этих веществ.
Ученые обнаружили еще один важный компонент пищи
Исследователи также обратили внимание на неперевариваемые растительные белки, которые назвали Prifs — белки, по действию напоминающие клетчатку.
Они проходят через пищеварительную систему почти непереваренными и могут становиться альтернативным источником питательных веществ для кишечных бактерий.
По данным исследователей, такие белки способствовали выработке других метаболитов, в частности, фенилпропионата и гипуровой кислоты, которые связывают с лучшими показателями метаболического здоровья.
Ученые предполагают, что в будущем Prifs могут рассматриваться как отдельный важный компонент рациона наряду с клетчаткой.
Не все вещества производят бактерии
Второе исследование показало, что не все фенольные и индольные метаболиты, ранее считавшиеся продуктами деятельности кишечной микрофлоры, на самом деле образуются только бактериями.
Эксперименты на животных и клетках человека показали, что организм млекопитающих способен самостоятельно производить часть таких соединений.
В частности, после применения антибиотиков, существенно уменьшавших количество кишечных бактерий, уровень некоторых метаболитов в крови оставался высоким. В то же время концентрация веществ, производимых исключительно бактериями, заметно снижалась.
Напомним, исследователи обнаружили у енотов новую бактерию Escherichia albertii. Этот патоген стал причиной нескольких масштабных вспышек острых пищевых отравлений у людей.