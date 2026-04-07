Китай готовит удар по астероиду: что известно о космическом эксперименте

Китайская Народная Республика готовится к первой в своей истории миссии планетарной обороны. Ее запуск предварительно запланирован на декабрь 2027 года.

Об этом сообщило издание Space24.

Сначала для эксперимента рассматривали астероид 2020 PN1, однако сейчас цель изменили — испытания проведут на объекте 2016 WP8.

Миссию планируют реализовать с помощью ракеты-носителя Chang Zheng-3B («Долгий поход»), старт которой должен состояться с космодрома Сичан. В космос будет выведено два аппарата: один будет выполнять роль наблюдательного зонда, другой — ударного.

Согласно плану, наблюдательный аппарат совершит гравитационный маневр возле Венеры и доберется до астероида в 2029 году. Там он в течение нескольких месяцев будет изучать объект. Второй аппарат врежется в астероид, после чего зонд зафиксирует последствия удара, в частности возможные изменения орбиты.

Астероид 2016 WP8 относится к группе Афины — это околоземные объекты, орбиты которых пересекаются с орбитой Земли, но преимущественно проходят ближе к Солнцу. Из-за потенциальной возможности сближения с Землей такие астероиды считаются перспективными для тестирования технологий планетарной обороны.

Подобные миссии уже реализуют другие космические агентства. В частности, в 2022 году NASA провело эксперимент DART, во время которого космический аппарат ударил спутник астероида Дидимос — Диморфос. В результате удалось изменить параметры его орбиты.

Сейчас Европейское космическое агентство готовит миссию HERA для исследования последствий этого удара, а также проект RAMSES, который предусматривает изучение астероида Апофис во время его сближения с Землей в 2029 году. Запуск этой миссии запланирован на 2028 год.

