Китай может шпионить за Украиной через гаджеты: Япония сделала заявление

Слежка через смартфоны / © Credits

Правительство Японии предупредило свои компании, которые планируют присоединиться к восстановлению Украины, о риске утечки чувствительной информации по технологии китайской компании Huawei.

Об этом сообщает Kyodo News.

Беспокойство вызывают 5G-сети и оборудование, которое может использоваться в смартфонах и других популярных гаджетах. Именно из-за них, по оценкам японской стороны, существует потенциальная угроза передачи данных.

Такая оговорка является довольно нетипичным шагом и связана с вопросами экономической безопасности. Япония фактически призывает бизнес учитывать риски возможной слежки или утечки информации во время работы в Украине.

Huawei и санкции: что известно

Известно, что Huawei уже длительное время находится под санкциями США из-за подозрений в шпионаже и возможном сотрудничестве с китайскими властями. В Вашингтоне не раз заявляли, что оборудование компании может использоваться для сбора данных.

На этом фоне Япония усиливает внимание кибербезопасности, особенно в проектах, связанных с восстановлением Украины, где могут обрабатываться стратегически важные данные.

Речь идет не только об инфраструктуре, но и об использовании повседневных технологий, которые могут стать каналом утечки информации.

Тем временем в Украине возможен запрет TikTok и Telegram. В ВСУ оценили целесообразность этого. Там считается, что перед их блокировкой в Украине важно предложить альтернативы.

Ранее компанию TikTok обвинили в ненадлежащей защите данных миллионов пользователей. Европейский союз оштрафовал TikTok на 530 млн евро (более 600 млн долларов) после четырехлетнего расследования, установившего, что передача данных пользователей в Китай создает риск шпионажа.