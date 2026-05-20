Китай наткнулся на «сверхгигантское» месторождение золота: его оценивают более чем в $80 млрд

Золото (иллюстративный фото) / © Reuters

В Китае геологи сообщили о возможном открытии одного из крупнейших золотых месторождений в мире. По предварительным оценкам, под землей может залегать более 1000 тонн золота, однако часть этих данных еще нуждается в подтверждении.

Об этом сообщает издание Futura.

Речь идет о золоторудном месторождении Вангу в уезде Пинцзян провинции Хунань в центральном Китае. По оценкам китайских специалистов, потенциальная стоимость запасов может составлять около 85,9 миллиарда долларов.

Из-за масштаба находки месторождение уже называют «сверхгигантским» — так обычно классифицируют самые крупные и важные минеральные залежи.

Что нашли геологи

Исследователи из Геологического управления провинции Хунань обнаружили более 40 золотоносных жил на глубине около 2000 метров. По предварительным данным, только в этих жилах может содержаться около 300 тонн подтвержденного золота.

Именно эта часть оценки считается наиболее надежной, поскольку ее подтвердили бурением и геологическими пробами.

Для изучения более глубоких слоев специалисты использовали трехмерное геологическое моделирование. Он показал, что на глубине до 3000 метров потенциальные запасы могут превышать 1000 тонн золота.

В отдельных образцах керна исследователи обнаружили видимое золото, а концентрация металла в породе, по их данным, достигала около 138 граммов на тонну. Для современной золотодобывающей отрасли это считается очень высоким показателем.

Почему эксперты призывают не торопиться с выводами

Несмотря на громкие оценки, специалисты отмечают, что открытие еще находится на этапе изучения. В горной отрасли есть разница между подтвержденными запасами и прогнозными ресурсами.

Подтвержденные запасы – это те залежи, которые уже подробно измерены и могут быть экономически целесообразны для добычи. В то же время прогнозные ресурсы часто базируются на ограниченных данных и компьютерном моделировании.

В случае месторождения Ванга в настоящее время наиболее подробно подтверждено около 300 тонн золота. Остальная оценка — это предварительный прогноз, который должен быть проверен дополнительным бурением, анализами и технико-экономическими исследованиями.

Если оценка более 1000 тонн подтвердится, месторождение может войти в число крупнейших золотых открытий в новейшей истории.

Что это может означать для Китая

Для Китая такое месторождение может иметь серьезное экономическое значение. Золото используется не только в ювелирной отрасли, но и электронике, промышленности и резервах центральных банков.

Разработка такого объекта может создать новые рабочие места, усилить внутренние запасы стратегического металла и привлечь внимание инвесторов.

В то же время добыча золота на глубине более 2000 метров является технически сложной и дорогой. Он нуждается в мощных системах вентиляции, энергоснабжения, подъемного оборудования и строгом контроле безопасности.

Экологические риски

Масштабная добыча золота также несет экологические опасности. При таких работах образуются большие объемы пустой породы и отходов, которые могут содержать опасные химические вещества или тяжелые металлы.

Если их неправильно хранить или утилизировать, это может угрожать почвам, водным ресурсам и местным экосистемам.

Китайские власти в последние годы заявляют о необходимости более экологического подхода к добыче полезных ископаемых. Потому месторождение Вангу может стать важным тестом для того, как эти заявления будут работать на практике.

В настоящее время геологи продолжают исследование. Окончательные выводы о реальных запасах золота и возможности его промышленной добычи должны появиться после дополнительных проверок.

