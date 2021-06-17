Китай отправил на новую космическую станцию первых астронавтов

Запуск состоялся в рамках первой за пять лет космической миссии КНР.

Китай в четверг, 17 июня, запустил на свою новую космическую станцию "Тяньхэ" первый экипаж из трех астронавтов.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что космический корабль "Шэньчжоу-12" с помощью ракеты-носителя Long March-2F Y12 взлетел с космодрома Цзюцюань в 09:22 по местному времени.

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Запуск состоялся в рамках первой за пять лет космической миссии КНР.

Двое опытных астронавтов и один новичок, для которого этот космический полет будет первым, будут находиться на "Тяньхэ" в течение трех месяцев. Они будут готовить станцию к приему двух дополнительных модулей в 2022 году.

Ранее глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон обвинил Китай в несоблюдении стандартов космического мусора из-за падения неуправляемой ракеты Long March 5B на Землю.

Новости мира: Китай отправит на новую космическую станцию первый корабль с экипажем

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