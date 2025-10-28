Китай планирует первым в мире запустить "искусственное Солнце": что известно о термоядерном реакторе BEST

Строительство китайского «искусственного солнца»

Китай предпринял важный шаг в реализации своей амбициозной программы чистой энергетики: до конца 2027 года планируется завершение строительства термоядерной установки нового поколения BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), известной как «Искусственное солнце» . Цель проекта – не просто достичь контролируемой реакции синтеза, но и впервые в истории продемонстрировать реальное производство электричества на его основе, обеспечив пятикратный прирост энергии.

Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин и китайское информационное агентство Xinhua .

«Экспериментальный сверхпроводящий токамак с горящей плазмой (BEST) должен быть завершен в 2027 году и может стать первым в истории человечества токамаком, который будет производить электроэнергию с помощью термоядерного синтеза», — написала китайская дипломатка в Facebook.

Прорыв в синтезе: от EAST до BEST

Новая установка BEST, строительство которой началось в мае 2025 года в городе Хэфэй, является логическим продолжением предыдущей успешной программы. Предшественник, токамак EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) уже продемонстрировал мировое лидерство, удерживая высокотемпературную плазму в течение рекордных 1066 секунд (почти 17 минут) при температуре, превышающей 100 миллионов градусов Цельсия .

Однако, как объясняет издание, «в отличие от предыдущих экспериментальных установок, BEST… предназначен для демонстрации реального „горения“ дейтериево-тритиевой плазмы». Это означает переход от экспериментов к фазе, приближающей коммерческую жизнеспособность термоядерной энергетики.

BEST спроектирован Институтом физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP) как компактный высокополевой токамак. Благодаря оптимизированной конструкции, он должен достичь ключевого показателя — коэффициента энергетического прироста Q=5, то есть производить в пять раз больше энергии, чем потребляет для инициации реакции. Это гораздо более амбициозная цель, чем стоящая перед некоторыми западными аналогами.

"Гигантский термос" и миллиардные инвестиции

Проект BEST имеет общую площадь строительства 150 000 квадратных метров, а общий объем инвестиций составляет 1,19 миллиарда долларов США. На сегодняшний день строительство продвигается с высокой точностью и скоростью, что характерно для крупных китайских инфраструктурных проектов.

Недавно был завершен ключевой этап монтажа – установка основания сосуда Дьюара . Эта основа, весящая более 400 тонн и имеющая 18 метров в диаметре, является не только самым тяжелым отдельным компонентом, но и самым большим вакуумным элементом, когда-либо изготовленным в рамках китайских термоядерных исследований.

«В основе BEST лежит сосуд Дьюара – ключевой компонент, функционирующий подобно гигантскому высоковакуумному термосу. Он изолирует сверхпроводящие магниты, которые должны работать при температуре минус 269 градусов Цельсия, что позволяет им удерживать плазму, нагретую до более 100 миллионов градусов», — сообщает информационное агентство Xinhua.

По словам Хуан Сюнье, научного сотрудника Института физики плазмы, эта основа будет служить фундаментом, который должен выдержать более 6000 тонн оборудования. Успешная установка требовала преодоления технических вызовов, в частности обеспечения точности сборки в пределах миллиметра.

Следующий шаг к безграничной чистой энергии

Проект BEST рассматривается как промежуточный этап между экспериментальной установкой EAST и запланированным на будущее китайским термоядерным инженерным демонстрационным реактором CFEDR (China Fusion Engineering Demo Reactor).

Успех BEST мог не только предоставить Китаю огромные экономические и стратегические преимущества как лидеру в сфере чистой энергии, но и решить глобальную проблему энергетической безопасности. В отличие от традиционных атомных электростанций (ядерное деление), термоядерный синтез не производит опасных долгоживущих радиоактивных отходов, а топливо (изотопы водорода, таких как дейтерий, содержащийся в воде) фактически неограниченным.

Завершение строительства BEST к 2027 году, а также дальнейшие успехи в генерации электроэнергии, сделают Китай первопроходцем на пути к «священному Граалю» чистой энергии и могут ускорить глобальный переход к экологически устойчивым источникам.

Напомним, в начале года Франция установила новый рекорд по термоядерной энергетике — ее результат на 25% превышает предыдущее достижение Китая. Реактор WEST Tokamak во Франции поддерживал плазменную реакцию в течение 1337 секунд (более 22 минут), установив новый мировой рекорд.