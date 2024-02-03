Китай показал ракету для высадки астронавтов на Луну

Эту миссию планируют осуществить до 2030 года.

Китай показал модели ракет и космических кораблей, разрабатываемых страной для отправки своих астронавтов на Луну.

Об этом пишет Space.

Китай планирует запустить на Луну две ракеты "Долгий поход 10": одну для посадочного модуля, а другую для экипажа космического корабля. Посадочный модуль и космический корабль с экипажем встретятся и пристыкуются на лунной орбите.

При разработке лунного посадочного модуля и нового космического корабля использовались преимущества предыдущих технологий. Также идет разработка пилотируемого лунохода.

В частности, ракета-носитель "Чанчжэн-10" создана на основе нынешней китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5". Космический корабль следующего поколения унаследовал технологию нынешнего китайского космического корабля "Шэньчжоу", отправляющего астронавтов на космическую станцию "Тяньгун".

Китай объявил о цели отправить людей на Луну до 2030 года. После того, как цель будет достигнута, следующим может быть строительство лунной исследовательской станции.

Напомним, новейшая ракета-носитель японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) под названием H3 взорвалась во время первого полета в космос в марте этого года. Теперь второй запуск в космос состоится 14 февраля 2024 года по космодрому Танегасима в Японии.

А Индия запустила космический аппарат на южный полюс Луны.

Читайте также: