Китай снова запустил "искусственное солнце" – и оно побило температурный рекорд

Китайское "искусственное солнце" / © Фото из открытых источников

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Китайские ученые достигли очередного прорыва в сфере термоядерной энергетики: экспериментальный реактор Huanliu-3 (HL-3), расположенный в Чэнду, установил новый температурный рекорд, приблизившись к условиям, необходимым для запуска самоподдерживаемой термоядерной реакции.

Об этом сообщает SCMP.

В ходе серии экспериментов исследователям удалось преодолеть так называемый “двойной барьер нагрева”: температуры как электронной, так и ионной плазмы превысили 100 миллионов градусов Цельсия.

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Главный конструктор реактора Чжун Вулу отметил, что достижение такой температуры — это ключевой шаг на пути к так называемому “плазменному горению” — состоянию, которое позволяет поддерживать стабильную термоядерную реакцию, подобную происходящей на Солнце.

Предыдущий рекорд в этой сфере принадлежал французским ученым, ранее превзошедшим китайские достижения. Теперь же команда из Китая снова вырвалась вперед.

Реактор HL-3 работает с 2020 года, ранее известен как HL-2M. В рамках экспериментов ему уже удавалось достигать температур плазмы с ионной компонентой в 117 миллионов градусов и электронной — до 160 миллионов. Такие показатели приближаются к условиям, необходимым для зажигания термоядерного синтеза — процесса, лежащего в основе энергетики нашей звезды.

Ученые также отметили стабильность плазменного пучка, однако воздержались от разглашения деталей дальнейших экспериментов. Чтобы запустить самоподдерживаемую термоядерную реакцию, нужно не только достичь экстремальных температур, но и обеспечить их длительное сохранение — это самый сложный вызов для создания полноценного “искусственного солнца”.

Ожидается, что HL-3 будет модернизирован в ближайшие годы. В будущем он может стать одним из первых реакторов в мире, способных поддерживать постоянный термоядерный синтез.