Китай совершил посадку на обратной стороне Луны — такого не совершал еще никто

Китайский посадочный модуль "Чанье-6" в воскресенье, 2 июня, в 1:23 по Киеву, успешно совершил посадку в кратере Аполлон, расположенный внутри огромного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны.

Об этом пишет Space.

Это уже второе успешное приземление на загадочной стороне природного спутника Земли, которое удалось осуществить Китай за 5 лет. Еще ни одна страна в мире не приземляла свои аппараты на обратной стороне Луны.

Если все пойдет по плану, Китай войдет в историю, как страна, аппарат которой впервые смог собрать и отправить на Землю образцы местной почвы именно с невидимой для нас стороны Луны.

Луна всегда обращена к Земле только одной стороной, поэтому все миссии на спутник Земли были направлены на видимую сторону нашего спутника. Миссии на обратную сторону Луны сложны, ведь там более пересеченная местность и трудно поддерживать связь с Землей. Но Китай отправил на орбиту Луны специальный спутник-ретранслятор.

С помощью полученных образцов ученые хотят выяснить, почему оборотная сторона Луны сильно отличается от видимой стороны нашего спутника. Также это позволит лучше изучить историю и эволюцию Луны. Китайские ученые смогут сравнить образцы лунной породы с доставленными на Землю 2020 года в рамках миссии "Чанье-5".

Ранее стало известно, что NASA столкнулось с проблемой, которая может задержать первый за десятилетие полет на Луну с экипажем.

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