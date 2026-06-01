Китай выходит на след важного астероида: что находка откроет для мира

Китайская миссия «Tianwen-2» направляется к астероиду Камоаолева, который считался обломком Луны. Новое исследование поставило под вопрос эту теорию и предложило другое происхождение космического объекта.

Китай преследует астероид

Китай преследует астероид / © Unsplash

Китай преследует астероид, который, возможно, не является обломком Луны. Китай готовится взять образец небольшого околоземного астероида, который, по мнению многих ученых, является фрагментом Луны.

Ведущая теория связывает этот объект с кратером на обороте Луны, где древний удар мог выбросить его фрагмент в космос. Новое исследование теперь отрицает эту идею. Об этом пишут Earth.com.

Китай преследует астероид: что это может дать

Исследователи утверждают, что необычный красный цвет астероида можно воссоздать в лаборатории без использования Луны.

Целью Китая является околоземный астероид Камоаолева. Это квазиспутник, который вращается вокруг Солнца и остается довольно близко к Земле.

Его диаметр составляет менее 100 метров, и он делает оборот раз в 28 минут. Китай запустил миссию по доставке образцов Tianwen-2 в мае 2025 года, и сейчас космический аппарат приближается к астероиду с планами собрать материал и доставить его на Землю до конца 2027 года.

Предыдущие исследования астероида связывали его с образцами Луны. Это давало исследователям возможность предполагать, что этот астероид может происходить с Луны.

Планетолог из Института геохимии Китайской академии наук Ян Ли возглавил группу, которая изучила отраженный свет астероида.

Каждый минерал оставляет свой след в отражающемся свете. Там, где поверхность тускнеет, исследователи могут определить, какие минералы и в каком количестве. Команда Ли повторно проанализировала свет, отражавшийся от астероида, и смогла заметить характерный провал в спектре.

Исследователи определили, что он больше соответствует LL-хондритам — распространенному классу каменных метеоритов с низким содержанием железа, чем лунным породам. Однако цвет астероида был гораздо краснее.

Затем ученые взяли настоящий хондрит LL, измельчили его в мелкий порошок и облучили его лазером с высокой частотой. Лазер имитировал космическое выветривание. После этого порошок резко изменился — светлые частички потемнели, а их яркость упала примерно до четверти от начального значения.

Цвет стал таким же красным, как у астероида Камоаолева. Этот эксперимент поставил под сомнение, что астероид действительно выдающийся. В космосе обнаружили еще ряд подобных астероидов, богатых силикатами.

Однако если астероид происходит не из Луны, он должен был откуда-то взяться. Исследователи смоделировали происхождение загадочной породы. Симуляции показали, что объект с вероятностью от 70% до 80% попал на Землю из внутреннего главного пояса астероидов, в том числе из семейства Флора. Хотя версию с Луной пока окончательно не исключают.

Как только образцы астероида вернутся на Землю, ученые смогут дать ответ на вопрос происхождения объекта — лунный или астероидный.

Китай: последние новости

Напомним, китайские ученые впервые в мире отправили на орбитальную станцию «Тяньгун» искусственные человеческие эмбрионы, созданные из стволовых клеток, чтобы исследовать влияние микрогравитации на раннее развитие клеток и возможность размножения человека в космосе.

Модели эмбрионов, по структуре похожие на настоящие, но не способные развиться в полноценный организм, в течение пяти дней развивались на орбите, после чего их заморозили для дальнейшего анализа на Земле.

Вместе с ними грузовая миссия Tianzhou-10 доставила на станцию эмбрионы мышей, зародыши данио-рерио и более шести тонн необходимого обеспечения для экипажа.

Для эксперимента были выбраны два типа искусственных эмбрионов: модель периода имплантации (прикрепление к матке) и модель периода гаструляции, когда формируются основания будущих органов и определяется ось тела.

Сравнение орбитальных образцов с земными поможет ученым оценить риски будущего продолжительного проживания человечества за пределами Земли и обеспечения безопасного рождения детей в космосе.

