Китай выходит на след важного астероида: что находка откроет для мира

Китай преследует астероид / © Unsplash

Реклама

Китай преследует астероид, который, возможно, не является обломком Луны. Китай готовится взять образец небольшого околоземного астероида, который, по мнению многих ученых, является фрагментом Луны.

Ведущая теория связывает этот объект с кратером на обороте Луны, где древний удар мог выбросить его фрагмент в космос. Новое исследование теперь отрицает эту идею. Об этом пишут Earth.com.

Китай преследует астероид: что это может дать

Исследователи утверждают, что необычный красный цвет астероида можно воссоздать в лаборатории без использования Луны.

Реклама

Целью Китая является околоземный астероид Камоаолева. Это квазиспутник, который вращается вокруг Солнца и остается довольно близко к Земле.

Его диаметр составляет менее 100 метров, и он делает оборот раз в 28 минут. Китай запустил миссию по доставке образцов Tianwen-2 в мае 2025 года, и сейчас космический аппарат приближается к астероиду с планами собрать материал и доставить его на Землю до конца 2027 года.

Предыдущие исследования астероида связывали его с образцами Луны. Это давало исследователям возможность предполагать, что этот астероид может происходить с Луны.

Планетолог из Института геохимии Китайской академии наук Ян Ли возглавил группу, которая изучила отраженный свет астероида.

Реклама

Каждый минерал оставляет свой след в отражающемся свете. Там, где поверхность тускнеет, исследователи могут определить, какие минералы и в каком количестве. Команда Ли повторно проанализировала свет, отражавшийся от астероида, и смогла заметить характерный провал в спектре.

Исследователи определили, что он больше соответствует LL-хондритам — распространенному классу каменных метеоритов с низким содержанием железа, чем лунным породам. Однако цвет астероида был гораздо краснее.

Затем ученые взяли настоящий хондрит LL, измельчили его в мелкий порошок и облучили его лазером с высокой частотой. Лазер имитировал космическое выветривание. После этого порошок резко изменился — светлые частички потемнели, а их яркость упала примерно до четверти от начального значения.

Цвет стал таким же красным, как у астероида Камоаолева. Этот эксперимент поставил под сомнение, что астероид действительно выдающийся. В космосе обнаружили еще ряд подобных астероидов, богатых силикатами.

Реклама

Однако если астероид происходит не из Луны, он должен был откуда-то взяться. Исследователи смоделировали происхождение загадочной породы. Симуляции показали, что объект с вероятностью от 70% до 80% попал на Землю из внутреннего главного пояса астероидов, в том числе из семейства Флора. Хотя версию с Луной пока окончательно не исключают.

Как только образцы астероида вернутся на Землю, ученые смогут дать ответ на вопрос происхождения объекта — лунный или астероидный.

Китай: последние новости

Напомним, китайские ученые впервые в мире отправили на орбитальную станцию «Тяньгун» искусственные человеческие эмбрионы, созданные из стволовых клеток, чтобы исследовать влияние микрогравитации на раннее развитие клеток и возможность размножения человека в космосе.

Модели эмбрионов, по структуре похожие на настоящие, но не способные развиться в полноценный организм, в течение пяти дней развивались на орбите, после чего их заморозили для дальнейшего анализа на Земле.

Реклама

Вместе с ними грузовая миссия Tianzhou-10 доставила на станцию эмбрионы мышей, зародыши данио-рерио и более шести тонн необходимого обеспечения для экипажа.

Для эксперимента были выбраны два типа искусственных эмбрионов: модель периода имплантации (прикрепление к матке) и модель периода гаструляции, когда формируются основания будущих органов и определяется ось тела.

Сравнение орбитальных образцов с земными поможет ученым оценить риски будущего продолжительного проживания человечества за пределами Земли и обеспечения безопасного рождения детей в космосе.

Новости партнеров