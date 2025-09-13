- Дата публикации
Китай высадит людей на Луне в 2030 году: есть ли прогресс
В последнее время Китай провел испытание ключевых составляющих предстоящей пилотируемой миссии на Луну. Страна намерена отправить своих астронавтов на спутник Земли до 2030 года.
Китай успешно провел статические огневые испытания первой ступени ракеты Long March 10, предназначенной для полетов на Луну.
Об этом сообщает агентство “Синьхуа».
Тесты прошли 11 сентября на космодроме Вэньчан провинции Хайнань и стали вторым статическим огневым испытанием первой ступени перспективного носителя.
Ранее стало известно, что Китай провел успешные статические огневые испытания прототипа первой ступени ракеты Long March 10, оснащенной тремя двигателями YF-100K, работающими на топливной паре керосин — жидкий кислород.
Позже SpaceNews со ссылкой на заместителя директора Китайского управления пилотируемой космической техники Линь Сицан сообщило, что разработка лунных ракет Long March 10, пилотируемого космического корабля Mengzhou, посадочного модуля и скафандров завершена.
Напомним, последний раз астронавты NASA побывали на Луне в декабре 1972 года. Теперь NASA готовится к высадке людей на Луну 2027 года.