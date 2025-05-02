Китай замедлил Землю и увеличил сутки: сенсационное открытие NASA

Китай изменил вращение Земля / © pixabay.com

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NASA заявило, что одно из самых масштабных искусственных сооружений в мире — китайская плотина «Три ущелья» — настолько велика, что влияет на вращение нашей планеты.

Об этом сообщило издание Yahoo.

Доктор Бенджамин Фонг Чао из Центра космических полетов имени Годдарда NASA обнародовал исследование, которое связывает невероятные размеры и массу китайской плотины «Три ущелья» с изменением вращения Земли.

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Эта гигантская гидроэлектростанция была построена в 2012 году и раскинулась на реке Янцзы вблизи Саньдоупина и является самой мощной в мире. Она имеет невероятные размеры — 2335 метров в ширину и 185 метров в высоту — и обошлась в колоссальные 20,4 миллиарда долларов.

Благодаря способности удерживать колоссальные 40 кубических километров воды, плотина «Три ущелья» вызывает перераспределение массы Земли, которое приводит к увеличению продолжительности каждых суток на Земле на мизерные 0,00000006 секунды.

Это совсем крошечное удлинение времени абсолютно незаметно для человеческого восприятия. Даже если бы человечество построило 16,5 миллионов таких дамб, это добавило бы лишь одну секунду к суткам. Но с точки зрения физики — это впечатляющий пример того, как человеческие сооружения могут влиять на планетарные процессы.

Напомним, в центре Галактики готовится взрыв, который засветит небо ярче Луны.