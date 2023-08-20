Китай запустил первый в мире радиолокационный спутник с синтезированной апертурой: зачем он на орбите

Трехступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-3В" запустила новый китайский аппарат "Ludi Tance-4 (01)" — первый в мире радиолокационный спутник с синтезированной апертурой.

Об этом говорится в Spacenews.

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация, ответственная за запуск нового спутника, не раскрывает технических подробностей.

В то же время в официальных документах Китайской академии космических технологий (CASC), опубликованном в январе 2023 года, речь идет о планах по отправке на "высокую орбиту 20-метрового спутника радиолокационного с синтезированной апертурой".

Более того, технология "Ludi Tance-4 (01)" упоминается в плане по средне- и долгосрочному развитию инфраструктуры гражданской космонавтики на 2015-2025 гг. Там речь идет о намерении создания спутниковой группировки с оптической и синтезированной апертурой среднего и высокого разрешения для наблюдений за сушей, морем и атмосферой.

Это еще одна спутниковая группировка КНР, отличная от оптических спутников высокого разрешения созвездия "Гаофень". Радиолокационные аппараты с синтезированной апертурой дают гораздо меньшее разрешение, зато обеспечивают постоянное покрытие независимо от наличия облачного покрова и широкий спектр режимов работы.

Официально они позволят повысить точность распознавания аномальных изменений погодных условий и повысить эффективность предотвращения стихийных бедствий. Воспользоваться услугами спутников "Луди Таньсе" будут Министерство по управлению в чрезвычайных ситуациях, Министерство природных ресурсов и Министерство водного хозяйства.

В то же время, китайский спутник может иметь и секретное военное назначение, особенно учитывая, что страна не раскрывает технические характеристики и возможности аппарата.

Тем временем США призвали КНР прекратить давить на Тайвань после того, как китайская армия начала очередной военные учения у берегов острова.

Также ранее говорилось, что китайские ученые разработали новую систему охлаждения, которая позволяет лазерам работать неограниченное время без перегрева.

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