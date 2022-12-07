Китайцы изобрели способ, благодаря которому человек становится невидимкой для камер наблюдений

Группа из четырех аспирантов Уханьского университета в Китае разработала куртку InvisDefense, которая для камер безопасности с искусственным интеллектом является плащом-невидимкой. Он эффективно скрывает человека, который его носит.

Об этом пишет vice.com.

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Камуфляжные рисунки на пальто, разработанные с помощью алгоритма, не замечаются камерами видимого света. Ночью, когда камеры безопасности обычно идентифицируют людей с помощью инфракрасного теплового изображения, встроенные в пальто тепловые устройства излучают разную температуру, создавая необычный тепловой рисунок, позволяющий пальто лететь под пальто. радаром", — говорится в статье.

Аспирант по информатике VICE World News Вэй Хуэй , разработавший основной алгоритм пальто, сказал, что это пальто представляет инновационный способ обойти технологию обнаружения человека искусственным интеллектом, используемым камерами безопасности.

Указывается, когда студенты проверили пальто на камерах видеонаблюдения, точность обнаружения пешеходов снизилась на 57 процентов. Исследователи говорят, что одним из главных затруднений его разработки было достижение баланса между обманом как камеры, так и человеческого глаза.

Напомним, ученые наконец-то раскрыли тайну подводных "вспышек" возле "Титаника".

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