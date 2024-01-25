Китайская компания разработала крошечную атомную батарею, которая работает 50 лет без подзарядки

Китайская компания Betavolt недавно представила свою батарею BV100, которая размером меньше монеты, но имеет срок службы около 50 лет и не требует подзарядки.

Об этом пишет Oddity Central.

Атомные батареи не новые. И США, и СССР производили такие энергоблоки в 1960-е годы, но эти ядерные батареи были большими, опасными и дорогими в производстве. Плутоний использовался как радиоактивный источник энергии для первых атомных батарей, но с тех пор наука продвинулась далеко вперед.

Новая революционная батарея теперь основана на гораздо более безопасном изотопе никель-63, который распадается до стабильного изотопа меди. Алмазный полупроводниковый материал батареи позволяет ей стабильно работать при температуре от -60 до 120 градусов Цельсия.

Батарея BV100 / Фото: odditycentral.com

Имея размеры всего 15 x 15 x 5 мм, она постоянно генерирует электричество по мере разложения изотопов в отличие от обычных батарей, просто накапливающих энергию.

Пекинская компания утверждает, что она первой успешно уменьшила атомную энергию, поместив 63 ядерных изотопа в батарею размером меньше монеты. Этот прорыв ставит его "намного впереди" всех остальных европейских и американских академических и коммерческих учреждений.

Батарея BV100 / Фото: odditycentral.com

Фраза "атомная батарея" звучит опасно, но компания утверждает, что ее батарея BV100 абсолютно безопасна для потребителей, поскольку из нее не будет утечки радиации, даже если ее защитная крышка будет проколота. Компания планирует начать массовое производство батареи позже в этом году и представить более мощную версию в 2025-м.

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В будущем Betavolt планирует ориентироваться на аэрокосмическую промышленность, медицинское оборудование, устройства искусственного интеллекта, небольшие дроны, робототехнику и практически любую отрасль промышленности. Для этого требуются батареи сроком службы 50 лет.

Китайская компания уже ищет способы улучшить срок службы и выходную мощность атомных батарей. Она экспериментирует с такими изотопами, как стронций-90, прометий-147 и дейтерий, и надеется изготовить батареи со сроком службы 230 лет.

Ученые совершили настоящий прорыв! Новая батарея для телефонов, которую не нужно заряжать

Напомним, ранее производитель электромобилей в Китае представил новую батарею для электрокаров, позволяющую проехать более 1000 км на одном заряде. Массовое производство начнется в апреле.

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