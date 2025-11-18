Китайские астронавты застряли в космосе: новый кризис на станции "Тяньгун"

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-21" / © Getty Images

Еще трое китайских астронавтов миссии «Шэньчжоу-21» остались на борту космической станции «Тяньгун» после успешного возвращения своих коллег из миссии «Шэньчжоу-20». В настоящее время у них нет безопасного способа вернуться на Землю, что вызывает беспокойство экспертов.

Об этом пишет издание IFL Science.

Экипаж «Шэньчжоу-21» — Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан — находится на станции с 31 октября. Их миссия заключалась в смене экипажа Шэньчжоу-20 (Ван Цзе, Чэнь Чжунжуя и Чэнь Дун), которые должны были вернуться на Землю 5 ноября. Однако возврат был перенесен из-за трещин в капсуле и опасности столкновения с космическим мусором. Поэтому экипаж «Шэньчжоу-20» воспользовался капсулой «Шэньчжоу-21» и благополучно вернулся на Землю.

Теперь «Шэньчжоу-21» остается на орбите без собственной капсулы для возвращения. По неофициальным данным, следующая капсула Шэньчжоу-22 может быть запущена до станции 24 ноября. В случае аварии или столкновения с космическим мусором экипаж рискует остаться на станции без возможности безопасного возвращения.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты подчеркивают возможные проблемы в китайских космических протоколах и ограничены возможности станции Тяньгун, которая меньше МКС и не рассчитана на одновременное пребывание шести астронавтов.

По словам Виктории Сэмсон из Scientific American: «Я рада, что экипаж „Шэньчжоу-20“ вернулся, но волнует, что у нового экипажа пока нет транспортного средства для возвращения на Землю».

В случае чрезвычайной ситуации астронавты «Шэньчжоу-21» потенциально смогут воспользоваться поврежденной капсулой «Шэньчжоу-20», поскольку она отделена от жилого модуля и имеет парашютную систему возврата.

События с китайскими тайконавтами напоминают аналогичные случаи на МКС, когда экипажи оказывались в опасной ситуации, но имели резервные средства возвращения на Землю.