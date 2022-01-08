Китайские ученые нашли воду в образце лунного грунта: подробности

Грунт был собран в северной части области "Океан Бурь" на Луне.

Ученые из Китая нашли воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией "Чанъэ-5" в 2020 году.

Об этом пишет Science Advances.

"Мы публикуем анализ результатов, основанных на данных в спектрах отражения от 0.48 до 3.2 микрометров, полученных спускаемым аппаратом зонда "Чанъэ-5". По нашим подсчетам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части, появившейся в нем благодаря солнечному ветру", - говорится в научном материале.

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В исследовательской статье сообщается, что грунт был собран в северной части области "Океан Бурь" на Луне.

Океан Бурь — крупнейшее лунное море, расположенное в западной части видимой стороны Луны. Длина Океана Бурь с севера на юг составляет 2500 км, а занимаемая площадь — 4 млн км². Имеет неправильную форму. Как и другие лунные моря, Океан Бурь представляет собой равнину, заполненную застывшей базальтовой лавой.

Ранее образцы с поверхности луны собирала еще советская межпланетная станция в 1976 году. Тогда удалось собрать лишь 170 граммов породы. В NASA надеются, что Китай поделится с миром своими находками с Луны.

Напомним, что ранее Китай поднял на Луне национальный флаг.

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