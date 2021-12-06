Китайский аппарат обнаружил на обратной стороне Луны "таинственную хижину", напоминающую куб: фото

Загадочный объект может оказаться всего лишь огромным валуном.

Китайский луноход Yutu-2, уже третий год исследующий обратную сторону Луны, запечатлел на снимке странный объект правильной кубической формы.

Как сообщает space.com, изображение было опубликовано астрономами Национального космического управления Китая.

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Объект кубической формы расположен прямо на линии горизонта к северу от лунохода в примерно 80 метрах от него. Китайский аппарат сделал этот снимок, когда преодолевал кратер Фон Карман в ноябре этого года.

В Сети объект сразу назвали "таинственной хижиной" из-за его правильной кубической формы. По мнению ученых, он может оказаться огромным валуном, оторванным от поверхности Луны в результате удара астероида.

Увеличенное изображение. Фото: space.com

В ближайшее время луноход Yutu-2 сделает еще несколько снимков загадочного куба, чтобы ученые могли рассмотреть и изучить его.

Аппарат Yutu-2 принадлежит исследовательской миссии "Чанье-4", он опустился на поверхность Луны в январе 2019 года. С тех пор он прошел уже 186 километров в кратере Фон Карман.

Напомним, ранее китайская автоматическая станция "Чанье-5" вышла на орбиту вокруг Луны, чтобы отправить аппарат для первого за последние 44 года сбора образцов лунного грунта.

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