Китайский чат-бот DeepSeek обошел ChatGPT и поразил мир искусственного интеллекта

Приложение способно писать код, решать математические задачи, анализировать и даже шутить. Пока он остается полностью бесплатным.

Помощник с искусственным интеллектом от китайского стартапа DeepSeek впервые обошел ChatGPT и стал самой популярной бесплатной программой в App Store в США, Великобритании и Китае.

Об этом сообщает BBC.

Популярность программы стремительно возросла с момента ее запуска в январе, вызвав настоящий резонанс в Кремниевой долине. Это пошатнуло распространенное на Западе мнение о безоговорочном лидерстве США в области искусственного интеллекта.

Приложение базируется на модели DeepSeek-V3 с открытым исходным кодом. По данным компании, на его разработку потратили 6 млн долл., в то время как конкуренты направляли на такие проекты миллиарды. Однако эта цифра вызывает сомнения у экспертов в области ИИ.

Влияние DeepSeek-R1 на рынок искусственного интеллекта

После запуска DeepSeek-R1 в январе компания заявила, что он выполняет задачи на уровне последней версии ChatGPT от OpenAI. Приложение способно писать код, решать математические задачи, анализировать и даже шутить.

Кроме того, оно пока остается полностью бесплатным, что вызывает особое удовольствие среди пользователей.

Заявление небольшого стартапа о создании мощной модели искусственного интеллекта с минимальными затратами заставило экспертов задуматься, действительно ли нужно инвестировать десятки миллиардов долларов в создание крупных кластеров для обучения нейросетей. Financial Times сообщает, что этот проект вызвал оживленное обсуждение в индустрии.

Американский инвестор Марк Андриссен, чей фонд управляет активами более чем на 40 млрд долл., назвал DeepSeek-R1 "самым значимым прорывом" в своей карьере.

Успех DeepSeek также поставил под сомнение эффективность экспортных ограничений США по передовым чипам и ИИ-технологиям для Китая. Из-за санкций китайские компании вынуждены были искать новые подходы, что привело к созданию моделей ИИ, которые потребляют меньше ресурсов и стоят значительно дешевле.

"Кажется, Китай не сидел сложа руки, даже несмотря на введенные пошлины и ограничения на инвестиции в технологические компании. Тот факт, что они способны добиваться высоких технологий, застал многих врасплох", — заявил ведущий специалист одного из крупнейших британских банков Barclays Митула Котечу.

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27 января акции американских компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, таких как Nvidia, Microsoft и Meta, потерпели снижение. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Европе: акции ASML, нидерландского производителя оборудования для создания микросхем, потеряли более 10% своей стоимости, в то время как акции Siemens Energy, специализирующейся на аппаратном обеспечении для ИИ, упали на 21%.

"Дешевую китайскую версию не очень учитывали, поэтому она застала рынок врасплох. Если вдруг появится недорогая модель ИИ, это вызовет опасения относительно прибыли конкурентов, особенно учитывая, сколько они уже вложили в инфраструктуру ИИ", — объяснил старший рыночный аналитик City Index Фиона Цинкотта.

Консультант по технологическому капиталу Вэй-Серн Линг отметил, что это может "существенно повлиять на инвестиционную привлекательность всей цепи поставок ИИ".

В то же время банковский гигант Citi высказывает мнение, что хотя DeepSeek и способен бросить вызов доминантным позициям американских компаний, проблемы, с которыми сталкиваются китайские фирмы, могут стать препятствием для их дальнейшего развития.

"В условиях неизбежного усиления ограничений преимуществом США является доступ к более совершенным чипам", – указывают аналитики компании.

На прошлой неделе консорциум американских технологических компаний вместе с иностранными инвесторами объявил о запуске нового проекта – The Stargate Project. Они планируют инвестировать 500 млрд долл. для развития инфраструктуры искусственного интеллекта в Техасе.

Кто основал DeepSeek?

Стартап DeepSeek из Ханчжоу был основан Лян Вэньфеном в 2023 году. Он совершил значительный прорыв в области искусственного интеллекта. Лян начал скупать графические процессоры Nvidia еще до того, как США запретили их экспорт в Китай.

Эксперты считают, что это стало ключевым фактором запуска DeepSeek, ведь компания использовала эти чипы в комбинации с более дешевыми и менее качественными, которые еще можно импортировать.

Недавно Лян побывал на встрече экспертов в области ИИ вместе с премьер-министром Китая Ли Цянем. Сам основатель DeepSeek признается, что был удивлен реакцией на предыдущую версию своей модели искусственного интеллекта.

"Мы не ожидали, что ценообразование окажется столь чувствительным вопросом. Мы просто шли своим путем, рассчитывали затраты и соответственно устанавливали цены", – сказал Лян.

К слову, президент США Дональд Трамп объявил о создании проекта Stargate, который обеспечит инвестиции в развитие технологий искусственного интеллекта в Соединенных Штатах.