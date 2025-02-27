Китайский ИИ проникает в дома: производители бытовой техники делают свои устройства "умнее"

Производители бытовой техники планируют интегрировать модель ИИ китайского стартапа DeepSeek в свои устройства, чтобы обеспечить выполнение более сложных пользовательских запросов.

Китайский стартап DeepSeek продолжает завоевывать рынок. Теперь его модель искусственного интеллекта будет использоваться не только в автомобилях и мобильных приложениях, но и в "умной" бытовой технике, такой как пылесосы, телевизоры и холодильники. Несколько ведущих брендов уже анонсировали, что их продукция будет использовать модель искусственного интеллекта DeepSeek.

Об этом пишет Reuters.

Стартап из Ханчжоу с китом на логотипе, основанный в мае 2023 года, работает в сфере искусственного интеллекта и продолжает нервировать западных конкурентов. Выход модели DeepSeek-R1 в январе 2025 года привел к хотя и кратковременному, но резкому падению акций мировых технологических гигантов, таких как Qwen и ChatGPT, а также вызвал дискуссии о переоценке инвестиций в ИИ.

Большие языковые модели DeepSeek не уступают западным системам по производительности, но имеют открытый код и стоят гораздо дешевле. Кроме того, в Китае позиционируют успех DeepSeek, как доказательство провала усилий США сдержать технологическое развитие страны.

Компания активно продолжает работу и обещает вскоре выпустить новое поколение своей логической модели – R2,отмечает издание со ссылкой на анонимные источники.

В прошлом году о своих планах использовать модели ИИ DeepSeek уже заявили компании Huawei и Tencent. В феврале к ним присоединились производители бытовой техники: Haier, Hisense и TCL Electronics.

Многие товары этих брендов уже являются "умными" устройствами с голосовым управлением, но использование искусственного интеллекта DeepSeek позволит им более точно выполнять команды пользователей. Так, например, робот-пылесос мог бы анализировать смысл сложной команды, чтобы быстрее и эффективнее обходить препятствия в процессе работы.

"Устройство сможет понимать сложные инструкции, например: "Осторожно натрите воском деревянный пол в главной спальне, но избегайте деталей Lego"", — объяснил независимый отраслевой аналитик Лю Синлян как изменится восприятие команд бытовой техникой.

Напомним, Microsoft и OpenAI проводят расследование после того, как возникли подозрения, что китайский стартап в сфере искусственного интеллекта DeepSeek незаконно получил данные по технологиям OpenAI.

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