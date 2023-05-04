Китайский марсоход нашел доказательства недавнего присутствия воды на Красной планете, однако есть нюансы

Снег и мороз на Марсе были еще 400 тысяч лет назад. Это ничто по сравнению с рассматриваемыми ранее миллионами или миллиардами лет.

На поверхности Марса могла быть вода еще 400 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют данные китайского марсохода Zhurong. Исследователи использовали три инструмента, чтобы взять образцы песчаных дюн из Утопии Планитии Марса, низменного региона в северном полушарии. Исследователи считают, что в четко выраженных соляных трещинах этого региона они обнаружили остатки воды с гораздо более позднего времени, чем было обнаружено ранее.

Об этом говорится в сообщении livescience.

"Мы пришли к выводу, что эти характеристики поверхности дюн были связаны с привлечением жидкой соленой воды, образовавшейся в результате дальнейшего таяния инея/снега, падающего на поверхности дюн, содержащих соль", — рассказал геофизик из китайского университета Цинь Сяогуан.

Данные китайского марсохода Zhurong говорят о том, что снег и мороз на Марсе были еще 400 000 лет назад.

Выводы исследования были опубликованы 28 апреля в журнале Science Advances.

Ученые ищут воду на Марсе с конца 1800-х годов, когда некоторые астрономы ошибочно полагали, что заметили "каналы", пересекающие поверхность Красной планеты. С этого момента данные, полученные из разных зондов, марсоходов и спектроскопических инструментов, показали, что на поверхности Марса существует небольшое количество замерзшей воды на полярных ледяных шапках и внутри кратеров. Остальные планеты, как считают исследователи, высохли миллиарды лет назад.

В то же время сообщается, что китайский марсоход, возможно, вышел из строя, потому что не отвечает на "звонки" с Земли.

Напомним, накануне астрономы обнаружили неподалеку от Солнечной системы две суперземли. Они вращаются вокруг красного карлика TOI-2095.

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