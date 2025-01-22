Китайское "искусственное солнце" установило новый рекорд: термоядерный синтез становится реальностью

EAST – это токамак, устройство в форме баранки, которое превращает газообразное водородное топливо в плазму под воздействием экстремально высоких температур и давления.

Китайский экспериментальный термоядерный реактор EAST, известный как "искусственное солнце", установил новый мировой рекорд, удерживая плазму при температуре 100 миллионов градусов Цельсия в течение 1066 секунд. Это стало важным достижением на пути создания практически неограниченного и чистого источника энергии.

Об этом пишет издание "T4".

EAST – это токамак, устройство в форме баранки, которое превращает газообразное водородное топливо в плазму под воздействием экстремально высоких температур и давления. Магнитные поля содержат плазму, где частицы сталкиваются и сливаются, высвобождая огромное количество энергии. Этот процесс повторяет термоядерный синтез, происходящий в недрах Солнца.

Предыдущий рекорд, установленный в 2023 году, EAST превзошел более чем вдвое, что демонстрирует значительный прогресс в разработке термоядерных технологий.

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Ученые полагают, что EAST может стать прототипом будущих термоядерных электростанций, способных обеспечить человечество энергией без вредных выбросов и радиоактивных отходов. Термоядерный синтез, часто называемый "святым Граалем" энергетики, обещает решить глобальные энергетические проблемы благодаря использованию доступного топлива – изотопов водорода.

Кроме EAST, в мире активно разрабатываются и другие проекты термоядерного синтеза, такие как ITER во Франции, SPARC в США, KSTAR в Южной Корее и JT-60SA в Японии. Все эти инициативы приближают человечество к эпохе чистой, безопасной и практически неисчерпаемой энергии.

Новый рекорд EAST является важным шагом вперед, свидетельствующим о готовности науки и технологий сделать термоядерный синтез реальностью в ближайшем будущем.