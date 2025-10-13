Китайскому астронавту кто-то постучал в космосе: загадка, которую не могут объяснить

Ян Ливей, первый космонавт Китая / © Фото из открытых источников

Космос – беззвучное пространство. Здесь нет воздуха, ветра или звуков. Но в 2003 году первый китайский астронавт Ян Ливей услышал в вакууме... стук. Во время полета на корабле "Шэньчжоу-5" он почувствовал, будто "кто-то бил по корпусу деревянным молотком".

Об этом рассказывает Daily Galaxy.

Очевидного источника звука не было — за иллюминатором тишина и тьма. После возвращения на Землю Ян попытался воспроизвести этот шум, но безуспешно. Через несколько лет другие китайские астронавты тоже сообщали о подобных звуках во время миссий 2005 и 2008 годов. С этого времени этот "космический стук" стал частью легенд китайской космической программы. Ян даже советовал коллегам не пугаться, если услышат его снова.

Что это могло быть?

Подобные феномены фиксировали и другие астронавты. Например, во время миссии "Аполлон-10" 1969 года экипаж слышал "космическую музыку" - как впоследствии объяснили в NASA, это были радиопомехи.

В случае Ливея ученые выдвинули несколько версий:

Тепловые колебания корпуса из-за резких изменений температур на орбите.

Микрометеороиды или частицы космического мусора могли ударять в обшивку.

Акустический эффект внутри капсулы или даже особенность восприятия звука в изолированном пространстве.

Но ни одна теория не объясняет регулярности и чистоты стука, который слышал Ян.

"Шум был ритмичным и четким. Но его невозможно было воспроизвести по возвращении", - вспоминал астронавт.

Даже спустя более 20 лет загадка "космического стука" остается неразгаданной - и напоминает, что даже в мире высоких технологий не все тайны Вселенной поддаются объяснению.