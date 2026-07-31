Китайцы изобрели самую быструю в мире батарею для электрокаров

Китайский производитель представил новый аккумуляторный блок / © Associated Press

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Китайский автопроизводитель Hongqi представил результаты испытаний нового прототипа аккумулятора для электромобилей со сверхбыстрой зарядкой.

Об этом пишет Interesting Engineering.

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По данным компании, батарея смогла зарядиться от 10% до 70% всего за 3 минуты 41 секунду, а до 97% — чуть больше 8 минут.

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Если же оставить автомобиль на штекере немного длиннее, отметка в 97% достигается чуть более чем за восемь минут.

Чтобы достичь такой скорости без повреждения батарей, инженеры изменили химический состав аккумулятора. Они использовали специальный электролит с пониженным уровнем десольватации и анод с композитным углеродным покрытием.

По данным компании, это позволило снизить внутреннее сопротивление ячеек примерно на 15%, благодаря чему ионы лития могут двигаться гораздо быстрее во время зарядки.

Ранее сообщалось, что увеличение количества электромобилей на украинских дорогах привело к массовому появлению «кустарных» методов подзарядки. Владельцы электрокаров все чаще пытаются заряжать свои авто прямо из окон квартир, используя обычные удлинители. Однако специалисты отмечают: такая практика не только опасна для жизни жителей многоэтажек, но и прямо нарушает действующее законодательство.

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