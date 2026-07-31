Киты с ногами в песках Сахары: ученые обнаружили удивительную доисторическую долину

В пустыне нашли предков китов с ногами / © visualhunt.com

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В отдаленной долине на территории египетской пустыни палеонтологи обнаружили сотни скелетов древних китов с задними конечностями, прекрасно сохранившимися на месте своей гибели.

Об этом пишет научное издание SpaceDaily.

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Эти уникальные останки нашли глубоко в Западной пустыне Египта, в почти 150 км от Каира в сухой и ветреной долине Вади аль-Хитан, где нет ни капли воды или растительности. Постоянные горячие ветры за последние несколько миллионов лет постепенно сдували слои песка и наконец отрыли миру почти тысячу окаменевших скелетов древних существ.

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Обладатели древнего океана

Приблизительно от 37 до 40 миллионов лет назад эта жаркая территория находилась под теплыми мелководными волнами древнего океана Тетис, разделявшего Африку и Евразию. Морские гиганты жили, охотились и умирали в этих водах, а после смерти их тела опускались на илистое дно, которое со временем превратилось в твердый песчаник.

Среди находок доминируют два основных вида. Самый большой из них — базилозавр длиной около 18 метров с огромными зубами хищников. Его добычей часто становился младший родственник — дородон, чьи пятиметровые скелеты со следами укусов на черепах также находятся в этой долине.

Уникальность этого места заключается в удивительном состоянии остатков, ведь большинство скелетов лежат полностью целостными, с сохраненным естественным соединением костей и малейшими анатомическими деталями.

Крошечные ноги и их предназначение

Во время масштабных раскопок под руководством профессора Филиппа Джинджерича из Мичиганского университета ученые совершили сенсационное открытие, изменившее представление об эволюции морских млекопитающих. На теле базилозавров были найдены полностью сформированные задние конечности длиной около 60 см с бедренными костями, голенями, стопой и пальцами.

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Эти ноги были слишком малы для того, чтобы удерживать вес гигантского животного на суше, и совершенно непригодны для передвижения в воде, поскольку располагались вдали от хвостового плавника. Биотехнологические модели свидетельствуют о том, что эти лапы играли очень специфическую роль и помогали огромным особям удерживать партнеров во время спаривания в открытом океане.

«Ноги исчезли последними, и эта долина зафиксировала именно тот уникальный момент, когда они еще оставались на скелете животного», — отмечают исследователи.

Эволюционный «снимок» в песках

Вади аль-Хитан хранит не просто обширную коллекцию костей, а самый подробный в мировой истории «снимок» переходного этапа эволюции от наземных млекопитающих до современных обитателей океанов. Местные существа уже полностью оставили сушу, выросли до размеров змеевидных хищников и сформировали современный хребет, но продолжали удерживать небольшие лапы для важных биологических задач.

Ветер в Сахаре продолжает постоянно разрушать пласт песчаника, обнажая все новые и новые скелеты на участках, куда еще не ступала нога ни одного палеонтолога. Сухой египетский песок надежно сохранил для человечества последнее поколение китов, все еще имевших свои древние ноги как память о жизни на суше.

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Напомним, доисторическая птица аргентавис, которая имела размах крыльев до 7 метров и весила более 70 килограммов, считается невероятно тяжелым гигантом. Но, несмотря на свой вес, он был способен летать и в воздухе напоминал по своим габаритам небольшой самолет.

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