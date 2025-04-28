Клад на миллионы: в Чехии археологи нашли золото (фото)

Находка археологов

Реклама

В юго-восточной части Чехии археологи объявили о сенсационной находке редкого клада, который был найден возле городка Трутнов.

Об этом сообщает Radio Prague International.

В лесу, на юго-западе от горы Звичина, был обнаружен тайник весом 7 кг, включавший почти четыре килограмма золотых монет на сумму более 7,5 миллиона чешских крон.

Реклама

Эта находка произошла в начале февраля, когда двое туристов отправились в поход на южные склоны горы Звичина, находящейся к востоку от гор Крконоше. Сначала они наткнулись на алюминиевый контейнер, в котором хранилось почти 600 монет, заключенных в 11 стопок, каждая из которых была обернута черной тканью.

На расстоянии примерно метра от контейнера они нашли железную коробку, в которой находились шестнадцать сигаретных коробок, десять браслетов, кошельки из проволоки, расческа, цепь и пудреница — все эти предметы были изготовлены из желтого металла.

К настоящему времени археологи не имеют представления, как клад попал в землю или кто мог его спрятать. Однако, по их словам, это, вероятно, произошло после 1921 года, поскольку именно на монетах найдена последняя дата этого года.

«Причины, по которым это сокровище было похоронено, достаточно очевидны. Это могло произойти в начале войны во время депортации чешского и еврейского населения, а также депортации немцев после войны. Кроме того, была денежная реформа, что тоже могло быть причиной», — отметил руководитель археологического отдела Музея Восточной Чехии Мирослав Новак.

По словам Новака, владелец клада, вероятно, похоронил его таким образом, чтобы впоследствии иметь возможность найти. Однако спрятавшее его лицо и причина, почему клад не был изъят, остаются тайной.

Одно понятно: основной мотивацией для тайника была ценность металла, в том числе золота. По словам нумизматиков музея, монеты весят 3,75 кг.

«Это явно не было вопросом номинальной стоимости монет, стоили ли они 5, 10 или 100 крон. Важно не то, что можно было купить за эти монеты — это не имело значения. Сокровище было скрыто, потому что это был ценный металл», — отметил Войтех Браделе, нумизмат музея.

Найденные монеты были из Франции, Турции, Бельгии, Австро-Венгрии, а также несколько монет из Румынии, Италии и России. Исследование малых меток на монетах позволило выяснить, что австро-венгерские монеты не предназначены для Чехии, а скорее для территории бывшей Югославии, в частности Сербии или Боснии и Герцеговины.

«После 1921 года эти монеты, вероятно, были перевыдавлены на местных монетных дворах, и только позже, при неизвестных обстоятельствах, попали из бывшей Югославии на нашу территорию. Однако одно можно утверждать с уверенностью — до 1921 года эти монеты, вероятно, не находились на нашей территории, а еще оставались на Балканах», — объяснил Браделе.

Другие предметы из клада еще не прошли полного исследования. Археологи надеются, что с помощью архивных записей им удастся раскрыть всю историю этого клада, спрятанного под горой Звичина.

Напомним, ранее мы писали о том, что археологи рассказали о жутком похоронном обычаи людей, живших в Европе 11-17 тысяч лет назад.