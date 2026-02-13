Климат наносит сокрушительный удар планете: Земля на пороге новых климатических катастроф

Климат Земли становится все более экстремальным / © Associated Press

С самого начала стремительного индустриального развития средняя глобальная температура возросла. Самое быстрое повышение температуры произошло за последние 35 лет.

Об этом пишет Euronews.

Наша планета официально перешагнула порог в 1,5°C, установленный как приоритетная цель Парижского климатического договора, подписанного в 2015 году. Несмотря на обещания человечества, сократить выбросы парниковых газов и удержать планетарное потепление на уровне не более 1,5°C выше доиндустриального.

Земная атмосфера сегодня задерживает гораздо больше тепла, чем прогнозировали климатические модели. По словам исследователей, с 2005 года этот энергетический дисбаланс вырос вдвое — от 0,6 до 1,3 ватта на квадратный метр.

Причиной такого ускорения ученые считают скопление парниковых газов и изменения в облачном покрове. В частности, площадь белых отражательных облаков сократилась, тогда как темных стало больше. Это ослабляет способность планеты отражать солнечное тепло в космос.

Исследователи отмечают, что глобальная температура Земли меняется от года к году: например, скачок температуры в 2024 году во многом был вызван изменением климата, он также был вызван естественным явлением Эль-Ниньо в начале года. Пока эта тенденция рассеялась.

Однако новые исследования предполагают, что даже один месяц или год с глобальным потеплением на 1,5 °C может означать, что Земля вступает в долгосрочное нарушение этого жизненно важного порога.

Земля достигла потепления на 1,5 ° C в прошлом году и, вероятно, вступила в 20-летний период, когда средние температуры также достигнут 1,5 °.

«Превышение температурного лимита обычно оценивается по 20-летним средним значениям, но моделирование климатических моделей показывает, что недавнее 12-месячное нарушение указывает на то, что длительное среднее повышение температуры составляет около 1,5 градуса», — говорит соавтор исследования Кристофер Вольф, научный работник из Корсо Корреспондент.

Невероятные волны жары — не единственная проблема человечества. Поскольку температура продолжает расти, это создает условия для того, чтобы штормовые системы становились более сильными и распространенными. Фактически, чем теплее становится на Земле, чаще происходит испарение воды, а это подпитывает тропические системы, которые формируются и усиливаются в океанах из-за повышения температуры поверхности. Также большее количество тепла создает лучшие условия для засухи, что может привести к лесным пожарам.

Исследователи отмечают, что когда климат изменяется, могут срабатывать реакции, по кругу влияющие на сам климат, усиливая или ослабляя начальное изменение. Эти процессы известны как циклы обратной связи относительно климата.

Усиление обратной связи увеличивает риск ускоренного потепления. Например, таяние льда и снега, оттаивание вечной мерзлоты, истощение лесов и потеря углерода из почвы могут усиливать потепление, а значит, влиять на чувствительность климатической системы к парниковым газам.

«В тесно связанной климатической системе Земли дестабилизация в одном регионе может распространиться на океаны и континенты, поскольку таяние льда ускоряет потепление, уменьшая альбедо и изменяя Атлантическую меридиональную циркуляцию, что приводит к изменениям в тропических дождевых поясах», — объяснили ученые.

Ранее сообщалось, что к 2070 году некоторые регионы мира могут оказаться непригодными для жизни из-за жары и влажности. Под угрозой — Бразилия, Амазония и тропики.