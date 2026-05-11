Климат Земли изменится необратимо: Атлантическое течение стремительно слабеет

Атлантическое течение ослабевает быстрее, чем ожидалось. Это означает, что Африке, Европе и Америке грозят неотвратимые изменения. Климатологи пишут, что одна из важнейших океанических систем Земли теряет силу гораздо быстрее, чем считалось ранее. К концу этого столетия Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция может ослабнуть на 51%.

Об этом пишут в исследовании Phys.org.

Как связаны Атлантическое течение и климат всего мира

Новое исследование показало, что ключевая система течений Атлантического океана, помогающая регулировать климат планеты, уже к 2100 году ослабнет примерно на 51%. Климатологи говорят о разрушительных последствиях для всего мира.

Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция играет ключевую роль в перераспределении тепла. Она транспортирует более теплые воды из тропиков на север. Ослабление течения может привести к более суровым зимам в Северной Европе, засухам в Южной Азии и региону Сахеля в Африке, а также повышению уровня моря в Северной Америке.

Это всего лишь щепотка последствий, ожидающих человечество уже к концу этого столетия. Предыдущие прогнозы климатологов оказались ошибочными, ведь они учитывали ослабление течения всего на 32%, а на самом деле темпы почти вдвое выше.

Доктор Валентин Портманн из исследовательского центра Inria в Бордо-Сюд-Уэст во Франции, руководивший исследованием, заявил, что новые оценки темпов замедления Атлантического течения серьезнее, чем ожидали ученые.

«Мы приблизились к критическому состоянию, которое вызывает беспокойство», — добавил Портманн.

Научное сообщество уже начало дискуссии о том, что будет с Атлантическим течением в ближайшем будущем.

«Существует определенный консенсус по поводу того, что эта циркуляция замедлится. Но до сих пор идут немалые дебаты по интенсивности этого замедления», — говорит директор по исследованиям Французского национального центра научных исследований (CNRS) в Бресте Флориан Севеллек.

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата в 2021 году считала, что течение «весьма вероятно снизится» в течение этого столетия. Группа международных экспертов также выразила «среднюю уверенность», что коллапс не произойдет уже к концу столетия.

«Независимо от того, ослабевает ли Атлантическое течение или нет, масштабные изменения уже происходят… и должны усилиться в ближайшие десятилетия», — заявил профессор физической океанографии в Гетеборгском университете в Швеции Фабьен Роке.

Главной причиной, почему слабеет Атлантическое течение, является глобальное потепление. Оно меняет температуру, соленость и плотность океанической воды.

Напомним, что Тибетское плато, известное как «третий полюс», нагревается значительно быстрее среднемировых показателей. Это приводит к неотвратимому таянию ледников из-за изменения атмосферной циркуляции и снижения отражательной способности поверхности.

Ученые установили, что этот локальный процесс имеет глобальные последствия: аномальный перенос тепла к полюсам ускоряет таяние морского льда в Арктике и Антарктике, что в тысячах километров от самого Тибета.

Исследование подтверждает тесную взаимосвязь всех частей климатической системы Земли. Дестабилизация атмосферы над плато ослабляет полярные вихри и нарушает работу естественных терморегуляторов планеты.

