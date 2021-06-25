Климатическая катастрофа быстро надвигается, есть угроза голода и дефицита воды — ООН

По данным проекта доклада ООН, уже к 2050 году могут произойти необратимые изменения в экосистемах.

Всего за 30 лет количество людей, страдающих от голода, увеличится на десятки миллионов, еще 130 млн окажутся за чертой бедности. Города на побережье попадут в зону риска постоянных наводнений. 350 млн людей в мегаполисах столкнутся с дефицитом воды — и это тогда, когда темпы глобального потепления будут на уровне 1,5 градуса Цельсия, показателя, утвержденного в Парижских климатических соглашениях.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на будущий доклад межправительственной группы экспертов по вопросам климата, доступ к которому получило агентство "Франс Пресс".

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Главные выводы доклада следующие: обязательств, взятых на себя странами ранее — мало, климат уже меняется, планета ощутит это гораздо быстрее, чем предполагалось ранее, а многие процессы станут необратимыми.

В межправительственной группе экспертов по изучению климата утечку доклада не комментируют, отмечая, что исследования продолжаются, а финальная версия будет опубликована в феврале следующего года. Однако, ученые-климатологи о подобных последствиях предупреждали давно.

"Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы оказаться в той точке, в которой мы находимся. Но даже сейчас обязательства, взятые на себя странами, носят добровольный характер. Правительствам легко согласиться на еще более существенные обязательства, если они добровольные. Но проблема в том, как внедрять эти обязательства? И я не вижу причин, по которым страны согласились бы принуждать друг друга к исполнению. Поэтому я считаю, что положение безвыходное и быстрого решения не будет. Однако отмечу, что несмотря на пессимизм, этот доклад все же далек от худших сценариев, которые мы рассматривали 10-15 лет назад, и которые включали возможность полного вымирания человечества", — рассказал профессор Ратгерского университета Мартин Банзл в интервью "Голосу Америки".

Еще одна положительная новость заключается в том, что согласно докладу, самые негативные сценарии все же можно предотвратить. Среди прочего авторы обращают внимание на необходимость сохранения и развития экосистем, так называемого, "голубого углерода". Также в докладе отмечается: одной лишь сменой питания в пользу растительной пищи можно сократить загрязнение, связанные с продуктами, на 70% к 2050 году.

Напомним, ученые считают, что человечество может начать колонизацию галактики уже на нынешнем этапе развития. Такая колонизация не требует фантастических технологий.

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