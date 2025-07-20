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- Наука и IT
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Климатическая катастрофа не за горами: ученые сказали, сколько времени осталось у человечества
Результаты исследования ясно показывают, что глобальное потепление, вызванное человеком, уже разрушает жизнь и средства к существованию во всем мире. Поэтому потребность сокращения выбросов становится все более насущной.
Ученые опубликовали исследование, в котором они предупредили о большой опасности для нашей планеты и человечества.
Об этом пишет Live Science.
Согласно исследованию, с нынешними темпами выброса углекислого газа в атмосферу уже через 3 года будет превышен предел повышения глобальной температуры на Земле до уровня 1,5 градуса Цельсия.
Если этот предел будет преодолен, то планете грозит климатическая катастрофа, считают исследователи. Это может привести к изменению всех экосистем, а также к повышению глобального уровня моря, что чревато затоплением многих территорий суши.
Исследование показывает, что температура на Земле на 1,2 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период, и рост температуры в основном обусловлен деятельностью человека. В то же время океаны Земли поглотили много избыточного тепла, которое будет выделяться в течение нескольких десятилетий, независимо от того, ограничат люди выбросы углекислого газа или нет.
Исследователи также указывают, что климатический кризис увеличивает продолжительность дня, поскольку массовое таяние полярного льда изменяет форму планеты и замедляет ее вращение.
Таяние льда Гренландии и Антарктики из-за глобального потепления, вызванного деятельностью людей, перераспределяет воду из высоких широт в мировые океаны ближе к экватору. Поэтому Земля становится шире на экваторе, вращение планеты замедляется, продлевая день.
Ранее сообщалось, что к 2070 году некоторые регионы мира могут оказаться непригодными для жизни из-за жары и влажности. Под угрозой — Бразилия, Амазония и тропики.