Климатическая катастрофа неизбежна: есть ли у человечества шанс выжить

На Земле стартовал самый жаркий период за последние 100 000 лет.

Последние 10 месяцев Земля устанавливает новые климатические рекорды: апрель 2024 снова стал самым жарким за всю историю наблюдений. За последние 12 месяцев глобальная средняя температура планеты превышала доиндустриальный уровень - более 1,5 °C по Цельсию.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

К концу текущего столетия средняя глобальная температура значительно превысит критические показатели, что повлечет за собой катастрофические последствия для человечества и планеты в целом.

Самым страшным кажется то, что ученые до сих пор не могут объяснить это резкое закипание планеты, а также не могут спрогнозировать, какое будущее ждет человечество и планету.

"Я считаю, что в течение следующих пяти лет нас ждет серьезное общественное разрушение. Будет ошеломление от одного экстремального события вслед за другим экстремальным событием, производство пищи будет нарушено. Я не могу испытывать еще большего отчаяния относительно будущего", — сказала Гретта Пекл из Университета Тасмании.

Натали Хилми из Научного центра Монако, ожидающая повышения температуры на 3C, убеждена, что удержать температуру ниже отметки в 1,5°C просто невозможно.

Эксперты заявили, что сейчас решающее значение имеет масштабная подготовка к защите людей от надвигающейся климатической катастрофы.

Если глобальная температура Земли повысится на 1,5°C, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температуры, которые наши тела просто не смогут выдержать.

Ранее ученые предприняли попытку рассчитать реальную цену изменения климата. Результаты исследования показывают, что в течение следующих 36 лет закипание планеты обойдется человечеству в 24 триллиона долларов. Предполагается, что к 2060 году экономические потрясения коснутся многих отраслей.

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