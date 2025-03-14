Климатическая катастрофа приближается: когда человечество накроют наводнения, штормы и морозы

Главная причина – естественный климатический феномен, приводящий к периодическим колебаниям температуры и осадков в Европе и Северной Атлантике.

До конца века Великобритания может потерпеть климатическую катастрофу, как в голливудском фильме "Послезавтра". Изменения ветровых потоков в Северной Атлантике могут повлечь за собой сильные морозы, наводнения и сокрушительные штормы.

Об этом пишет Mail Online.

В фильме "Послезавтра" человечество сталкивается с апокалиптическими климатическими катастрофами: города оказываются под толстыми слоями снега, гигантские цунами уничтожают побережье, а мощные торнадо разбрасывают автомобили, вызывая хаос и разрушения. Пока такой сценарий остается сугубо кинематографической фантастикой, показывающей последствия глобального потепления в наиболее экстремальной форме.

Однако новое исследование предупреждает: к концу XXI века подобные явления погоды могут стать реальностью в Великобритании. Ученые из Эксетерского университета и Метеорологического управления Британии утверждают, что изменения ветровых потоков в Северной Атлантике могут повлечь за собой сильные морозы, наводнения и сокрушительные штормы.

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Основной причиной они называют Североатлантическую осцилляцию (NAO) – природный климатический феномен, приводящий к периодическим колебаниям температуры и осадков в Европе и Северной Атлантике.

Согласно выводам исследователей, современные климатические модели содержат значительные ошибки, что затрудняет точное прогнозирование поведения NAO в будущем. Если эти просчеты учесть, становится очевидным: NAO может нанести сокрушительный удар по Британии, оставив страну без должной подготовки к потенциальным климатическим экстремумам.

"Эти результаты имеют большое значение для понимания и подготовки к экстремальным погодным явлениям", – предупреждает ведущий автор исследования доктор Даг Смит из Метеорологического управления.

Что такое NAO?

Североатлантическая осцилляция была открыта еще в конце XIX – начале XX века и действует как гигантские "качели" в атмосфере Северной Атлантики. Эта осцилляция имеет две фазы – положительную и отрицательную, которые вызывают совершенно разную погоду в Европе.

Положительная NAO

Эта фаза возникает, когда атмосферное давление низкое над Исландией, но высокое над Азорскими островами (к западу от Португалии). Разница в давлении приводит к сильным западным ветрам, которые несут дождевые фронты, обрушивающиеся на Европу, вызывая штормы и наводнения.

В среднем положительное NAO увеличивает количество осадков в Северной Европе примерно на 3 мм в день и повышает температуру воздуха на 2,8°C.

Отрицательная NAO

Когда разница давления между двумя регионами уменьшается, воздушные массы почти не двигаются. В этом случае ветры дуют не с Запада, а с Востока и Северо-Востока, принося холодный воздух.

"Когда NAO отрицательная, растет вероятность снежной зимы", — объясняет метеоролог Алекс Дикин из Британского метеорологического управления.

Одним из таких примеров стала зима 2009-2010 годов, которая повлекла за собой транспортный коллапс в Британии и стала причиной 90 смертей в Европе. В тот период индекс NAO был на рекордно низком уровне за последний век, что повлекло за собой сильные восточные ветра, которые принесли ледяной воздух из Сибири и Арктики.

"NAO существенно влияет на общество, в частности на водоснабжение, наводнения, смертность от холода, транспорт, спрос на энергию, повреждения инфраструктуры из-за шторма и экономических потерь", — отмечают авторы исследования.

Ошибки в моделях угрожают будущему

Исследование показало, что современные климатические модели имеют погрешности в учете влияния водяного пара – наиболее распространенного парникового газа на планете – на Североатлантическую осцилляцию (NAO).

С учетом этого фактора ученые пришли к выводу, что до 2100 год NAO может достичь рекордных уровней, как в положительном, так и негативном направлении, под влиянием глобального потепления.

Если уровень выбросов углекислого газа будет оставаться высоким, а значительных вулканических извержений (также выбрасываемых парниковыми газами) не произойдет, NAO может вырасти в 1,4-3,7 раза больше, чем в любой другой период истории.

"Наше исследование показывает, что если слепо доверять текущим моделям, общество может оказаться неподготовленным к будущим экстремальным погодным явлениям. Необходимы срочные меры по смягчению последствий, чтобы предотвратить катастрофические последствия, которые повлечет беспрецедентное усиление NAO", — предостерегает доктор Сміт.

Что можно сделать?

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, пришли к выводу, что NAO, вероятно, приведет к серьезным последствиям для общества, в частности, к увеличению наводнений и штормов в Северной Европе.

Однако они отмечают, что существует "четкая возможность" уменьшения рисков благодаря мерам по смягчению последствий.

Исследователи также предупреждают, что "доверять моделям без критического анализа небезопасно", поскольку они не могут быть абсолютно точными.

"Модели не могут быть безошибочными, и их нужно улучшать, чтобы получить надежные прогнозы. Необходимо использовать альтернативные подходы к моделированию, такие как предложенные в нашем исследовании, чтобы подготовить общество ко всему спектру возможных экстремальных явлений", – отмечают ученые.

К слову, новые исследования ученых выявили связь между солнечной активностью и землетрясениями, что может помочь усовершенствовать их прогнозирование.