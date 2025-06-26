Климатические "американские горки": через несколько лет погода бросит людям экстремальный вызов

Сильные засухи и сокрушительные ливни станут привычными и частыми явлениями уже через несколько лет.

Ученые советуют человечеству приготовиться к климатическим «американским горкам». Новое исследование предупреждает, что уже через несколько лет мир может столкнуться с более сильными резкими изменениями погоды, когда экстремальные засухи внезапно сменяются разрушительными наводнениями. Ученые бьют тревогу: эти резкие скачки погоды станут более частыми и интенсивными из-за глобального потепления.

Об исследовании Университета науки и технологий Гонконга (HKUST) пишет Phys.org.

«Хлыстовые» изменения погоды и ускорения МJO: что происходит

Угрозу обострения климатического кризиса ученые связывают с усилением так называемых событий Маддена-Джулиана (MJO) — крупномасштабной системы тропической внутрисезонной изменчивости климата. мировой погоды.

MJO — это планетарное атмосферное возмущение, движущееся на восток и оказывающее существенное влияние на глобальные модели осадков, экстремальные погодные условия, возникновение тропических циклонов и муссонов. Благодаря самым современным моделям климатических симуляций, HKUST спрогнозировала тревожное увеличение на 40% быстрых событий MJO к концу XXI века по сравнению с историческими данными наблюдений за 1979–2014 годы.

Еще более близкая перспектива настораживает не меньше: исследование предупреждает, что частота быстрых и «прыжкоподобных» событий MJO, когда конвекция резко меняет положение, увеличится уже в ближайшем будущем – с 2028 года по 2063 год .

Калифорнийский урок и последствия для всего мира

Доктор Чен Тат-Фан, ведущий автор этой работы, подчеркивает серьезность выводов исследования.

«Глобальные резкие изменения погоды становятся все более обеспокоенными, а недавний отчет показывает увеличение их частоты на 31–66% с середины XX века», — отметил ученый.

Ярким примером такой «качели» стала Калифорния в 2022 году : сначала регион страдал от сильной засухи и лесных пожаров, а затем накрыли рекордные ливни, которые привели к наводнениям и оползням.

«Ускорение событий MJO значительно сократит время реагирования на комплексные угрозы, потому что будет накрывать общества врасплох, конечно, если люди не будут принимать адаптационные меры», — подчеркивает доктор Чен.

Профессор Лу Менцянь, руководитель исследования, акцентирует внимание на важности их работы для совершенствования прогнозирования.

«Будущие числовые модели, точно имитирующие разнообразное поведение MJO, улучшат нашу способность комплексно прогнозировать экстремальные погодные явления на 4–5 недель вперед, что значительно уменьшит количество жертв и повреждения экосистем и человеческих обществ», — отметил ученый.

Исследователи отметили, что выводы их исследования – это не просто прогноз, а призыв к действию, чтобы человечество имело возможность подготовиться к новым климатическим вызовам.

Напомним, Украина все чаще сталкивается с опасными смерчами и торнадо. Экологи связывают это с изменением климата и предупреждают об увеличении количества катаклизмов .