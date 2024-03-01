Климатический кризис: NASA предлагает "заморозить" атмосферу Земли

Ученые предупреждают, что в 2024 году человечество столкнется с еще большими волнами тепла, засухи и лесных пожаров, чем в прошлом году. Чтобы избежать такого сценария, ученые по всему миру разрабатывают амбициозные планы, чтобы умерить изменение климата.

Об этом пишет издание Daily Mail.

В частности, в NASA предлагают радикальный план борьбы с изменением климата, предусматривающий введение в атмосферу Земли миллионов тонн льда для охлаждения планеты.

Предполагается, что исследователи отправят самолеты на высоту 17,6 км, что на 6 км выше, чем летают коммерческие самолеты.

Эти высотные борта распыляют частицы льда в верхние слои атмосферы, а это со своей стороны позволит заморозить воду, удалив водяной пар, прежде чем она превратится в выбросы парниковых газов, удерживающих тепло от выхода в космос, что, в конце концов, приведет к повышение температуры на Земле.

Авторы исследования также отмечают, что их план не направлен на снижение влияния углекислого газа, а только предполагает охлаждение атмосферы Земли на 1/70, что равно количеству тепла, которое приходится на углекислый газ.

Предполагается, что частицы льда будут введены в атмосферу Земли в точке в западной части Тихого океана – области размером с Австралию. Эта точка была выбрана из-за того, что тропопауза (граница, отделяющая тропосферу от стратосферы) над тропической западной частью Тихого океана является решающим фактором для определения количества водяного пара, переносимого в стратосферу.

Ранее ученые сообщили, что древние патогены, заблокированные в течение сотен тысяч лет, начинают выходить из вечной мерзлоты по мере изменения климата — и примерно 1% из них может представлять значительный риск.

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