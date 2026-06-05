Климатический маятник раскачивается: Эль-Ниньо 2026 будет страшным, но это только репетиция катастрофы

В этом году последствия Эль-Ниньо будут хуже чем когда-либо. / © Associated Press

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Планета снова раскачивает свой главный климатический маятник. Тропическая часть Тихого океана стремительно нагревается, атмосфера перестраивается – и все это означает одно: Эль-Ниньо возвращается. По прогнозам, в этот раз он придет на фоне рекордно горячей планеты. А это, говорят климатологи, совсем другая история, чем все предыдущие.

О приближении нового Эль-Ниньо предупреждает Всемирная метеорологическая организация (WMO) в своем официальном отчете.

Что такое Эль-Ниньо и почему он касается каждого

Название «Эль-Ниньо» в переводе с испанского означает «мальчик» или «младенец». Так его окрестили перуанские рыбаки, замечавшие, что раз в несколько лет перед Рождеством теплое течение приходит к берегам Южной Америки — и рыба исчезает. Сегодня мы знаем, что за этим «рождественским гостем» стоит один из самых мощных климатических механизмов на Земле.

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В обычные годы пассаты – постоянные тропические ветры – гонят теплую поверхностную воду от берегов Америки на запад, до Индонезии и Австралии. Возле Перу и Эквадора из глубин поднимается холодная вода, богатая питательными веществами, — и рыбы там полно. Но раз в два-семь лет эта система дает сбой. Ветры слабеют, теплая вода растекается к востоку — и вот уже одни регионы топят от ливней, другие горят от засухи, а средняя температура планеты прыгает вверх. Это и есть Эль-Ниньо.

Цифры, от которых неудобно

Согласно майскому бюллетеню американского Центра климатических прогнозов NOAA, вероятность того, что Эль-Ниньо появится уже в мае-июле 2026 года, составляет 82%. А то, что он продлится до зимы 2026-2027 - 96%.

WMO в своем обновлении фиксирует 80% вероятность развития Эль-Ниньо в течение июня-августа 2026 года. Большинство прогностических моделей ожидают по меньшей мере умеренное событие – а некоторые не исключают сильного.

Для понимания масштабов: предыдущий Эль-Ниньо 2023-2024 годов был одним из пяти сильнейших за всю историю наблюдений и сыграл роль в том, что 2024 стал самым жарким за всю задокументированную историю.

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«Эль-Ниньо подливает горючего в огонь нагреваемой планеты. Последствия сильнее, распространяются дальше и пересекают границы с разрушительной скоростью», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Кто пострадает больше всего

Эль-Ниньо не действует одинаково везде – у каждого региона своя «персональная» реакция на этот климатический сбой.

Австралия и Индонезия – засухи, жара, повышенный риск лесных пожаров. Части Южной Америки — напротив, сильные ливни и наводнения. Для Индии и Южной Азии ключевой вопрос — муссон: Эль-Ниньо часто ослабляет муссонные дожди, что угрожает сельскому хозяйству миллиардов людей.

В Северной Америке он сменяет траектории зимних штормов. В Атлантике обычно подавляет ураганную активность из-за усиления вертикального смещения ветра, хотя даже один шторм у побережья может стать катастрофой.

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«Мы должны подготовиться к потенциально сильному Эль-Ниньо, который усугубит засухи, сильные дожди и риск тепловых волн как на суше, так и в океане», — предупредила генеральный секретарь WMO Селеста Сауло.

Почему в этот раз может быть хуже, чем раньше

И вот здесь начинается самая тревожная часть истории. Эль-Ниньо — явление естественное, оно существовало задолго до человека. Но человек сменил планету, на которой она происходит.

New Scientist описывает это так: вообразите волну на море. Эль-Ниньо — гребень волны. Глобальное потепление поднимает весь уровень моря под ним. Поэтому даже обычный гребень теперь достигает выше, чем раньше.

Физика проста: более теплая атмосфера удерживает больше водяного пара — а водяной пар это топливо для сильных ливней. Более теплые океаны легче поддерживают морские тепловые волны. Более высокие базовые температуры делают тепловые удары более смертоносными.

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«Даже стандартный Эль-Ниньо в будущем повлечет за собой большие региональные и глобальные последствия», — говорит Аксель Тиммерманн из Университета Пусана в Корее.

Его команда добавляет еще более тревожный вывод: компьютерные модели прогнозируют переход к более регулярным и значительно сильным экстремумам Эль-Ниньо и Ла-Нинья, а также расширение их влияния — в частности на Европу, которая до сих пор почти не испытывала прямых последствий.

Что говорят научные исследования

Это не просто тревожные слова – за ними стоит анализ результатов наблюдений. Еще в 2014 году исследование в журнале Nature Climate Change показало: в условиях парникового потепления частота экстремальных Эль-Ниньо может удвоиться. Механизм – ускоренный нагрев поверхности восточной экваториальной части Тихого океана, что облегчает возникновение мощной конвекции.

Позднее исследование в том же Nature Climate Change уточнило: даже если человечеству удастся соблюсти цели Парижского соглашения и ограничить потепление до 1,5–2°C, интенсивность колебаний ENSO все равно возрастет — и с этим согласны 87% климатических моделей. Большие колебания означают большую «климатическую плеть»: годы с избытком дождей будут сменяться годами жесткой засухи — быстрее и резче, чем когда-либо.

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Три сильнейших Эль-Ниньо современной эры - 1982-83, 1997-98 и 2015-16 - стоили человечеству триллионы долларов убытков, массовую гибель кораллов и морской фауны. В более теплом мире счет будет выше.

Есть ли хорошие новости?

Есть одна. Современные системы раннего предупреждения позволяют прогнозировать Эль-Ниньо за месяцы до его пика. WMO отмечает: точный сезонный прогноз не останавливает засуху или наводнение, но позволяет заранее планировать запасы воды, выбирать более устойчивые культуры, готовить больницы и защищать людей от жары.

Правительства, фермеры и энергетики уже сейчас получают сигнал: готовьтесь. Для сельского хозяйства это значит пересмотр посевных планов и страховых рисков. Для медицины планы реагирования на тепловые волны. Для городов — подготовка инфраструктуры к всплескам спроса на охлаждение.

Эль-Ниньо временный. Но потепление – долгосрочное. Когда «мальчик» уйдет, базовая температура планеты останется такой же. И в следующий раз он придет уже на еще более горячую Землю. NOAA уже фиксирует: подводные температуры в экваториальной части Тихого океана превышают норму на 6°C — это резервуар тепла, который будет питать событие месяцами. Маятник раскатывается. Вопрос лишь в том, насколько сильно он шатнется на этот раз.

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Напомним, 2026 год может войти в историю как самый жаркий из-за супер-Эль-Ниньо . Климатологи предупреждают о новом температурном скачке.

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